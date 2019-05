Im Bezirk sind nur noch drei Gemeinden rot - Weinburg, Wilhelmsburg und Herzogenburg. Die SP erreichte 31,03 Prozent in der Stiftsstadt, das ist zwar der erste Platz jedoch ein Verlust von knapp drei Prozent. In 17 Gemeinden ist die SP gar nur mehr dritte Kraft, in Michelbach, Perschling und Wolfsgraben sogar nur die vierte.

Im Bezirk St. Pölten erreichte die Volkspartei nach dem vorläufigen Ergebnis mit 38,8 Prozent ihr bestes Ergebnis bei einer EU-Wahl (plus 7,5 Prozentpunkte). In der Region schnitt sie mit 55,34 Prozent in Perschling am besten ab, den deutlichsten Zugewinn konnten die Türkisen in Nussdorf verzeichnen.

26.05.2019 – EU-Wahl Alle Ergebnisse - So hat NÖ gewählt

Die Freiheitlichen legten trotz „Ibiza-Gate“ in 19 Gemeinden des Bezirks zu und holten noch immer 17,4 Prozent (minus 0,9 Prozentpunkte). Das größte Plus verzeichneten sie in Perschling und kamen auf 23,02 Prozent, den höchsten Verlust gab es in Obritzberg-Rust (minus 4,28 Prozent).

Die Grünen erreichten 12,3 Prozent (minus 0,7 Prozentpunkte). Sie waren vor allem im Wiener Speckgürtel stark, wo sie Ergebnisse bis zu 21,5 Prozent (Purkersdorf) einfuhren. Auf knapp zehn Prozent kamen sie in Nussdorf und Traismauer. Die NEOS legten leicht auf 8,5 Prozent zu (plus 0,3 Prozentpunkte).

In der Landeshauptstadt bleiben die Sozialdemokraten bleiben mit 33 Prozent (minus 0,7 Prozentpunkte) stimmenstärkste Partei. Der Vorsprung auf die VP, die um 6,6 Prozentpunkte auf 28,5 Prozent zulegen konnte, ist aber stark geschmolzen. Die Freiheitlichen mussten nur minimale Verluste hinnehmen und erreichten 17,1 Prozent (minus 0,6 Prozentpunkte). Die Grünen konnten ihr Ergebnis von 2014 in St. Pölten ebenfalls fast halten und holten 11,8 Prozent der Stimmen (minus 1 Prozentpunkt). Die NEOS landeten bei 7,7 Prozent (plus 0,7 Prozentpunkte).