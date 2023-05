Unfall in Obritzberg endete glimpflich

Ein Verkehrsunfall an der Grünzer Kreuzung am späten Samstag-Nachmittag ging für die Beteiligten glimpflich aus, es entstand nur Sachschaden. Aus ungeklärter Ursache waren zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kollidiert und erwiesen sich dann als nicht mehr fahrbereit. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Obritzberg sicherten die Unfallstelle ab, banden ausgetretene Kühlflüssigkeit und entfernten die Fahrzeuge von der Fahrbahn. Ein Auto wurde gleich an Ort und Stelle per Teleskoplader auf einen Anhänger verladen.

Per Teleskoplader wurde das Wrack auf einen Anhänger verladen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Obritzberg

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.