Im Rahmen der Jahresschlussfeier der Marktgemeinde Nussdorf in den Räumlichkeiten des Obsthofs und Weinguts Altenriederer in Franzhausen zog Bürgermeister Heinz Konrath (SP) zufrieden Bilanz über das Jahr 2018: „Es wurden mehrere Projekte in die Wege geleitet, darunter die Errichtung eines Kommunikationszentrums in Reichersdorf. Zusätzlich sind mehrere Straßenbauvorhaben und Infrastrukturmaßnahmen erfolgreich durchgeführt worden.“

Trotz der zahlreichen Vorhaben wurde sparsam gewirtschaftet, sodass die veranschlagten Budgetzahlen weitgehend eingehalten konnten und sogar ein Überschuss erzielt wurde.

Ein besonderer gesellschaftlicher Höhepunkt war die Veranstaltungsreihe rund um das 25- jährige Bestandsjubiläum des Urzeitmuseums.

Für 2019 erwartet der Bürgermeister ein arbeitsintensives Jahr, wobei weitere Schwerpunktprojekte weitergeführt beziehungsweise realisiert werden. „Im kommenden Jahr soll das Kommunikationszentrum in Reichersdorf fertiggestellt werden. Verschiedene Straßenbauprojekte, die Erweiterung und Wartung bei der Abwasserbeseitigung beziehungsweise Wasserversorgung, die Entwicklung des Betriebsgebietes sind weitere zentrale Anliegen der Marktgemeinde Nussdorf“, erklärte Konrath.

Weiters sprach der Bürgermeister einen herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit an die Gemeinderäte und die Gemeindemitarbeiter als auch die Personen, die sich ehrenamtlich bei „Essen auf Rädern“ engagieren, aus.