Der bekannte und beliebte Kinder- und Jugendbuchautor Franz Sales Sklenitzka liest am Donnerstag, 26. Juli, im Haus des Dorfvereins Franzhausen aus seinen Werken.

„Lesen beginnt bereits ab dem ersten Lebenstag. Daher spielen gerade Familien eine große Rolle, wenn es um den Erwerb von Lesekompetenz geht. Mit der Lesepicknick-Tour wollen wir dafür Bewusstsein schaffen und das Vorlesen, selbst lesen und gemeinsame Lesen im Familienalltag verankern“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu der Sommeraktion, zu der die NÖ Leseinitiative lädt.

Kinderbuchautor Franz Sales Sklenitzka kommt am 26. Juli nach Franzhausen. | Martina Hartl

Im Rahmen des Lesepicknicks wird der Kinder- und Jugendbuchautor Franz Sales Sklenitzka aus seinen Werken lesen. Der Autor wurde 1947 in Lilienfeld geboren und zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Kinder- und Jugendbuchautoren Österreichs. Für seine Bücher, die er oft selbst bebildert und die bisher in 15 Sprachen übersetzt wurden, erhielt er zahlreiche Preise. So wurde der gefragte „Lese-Animator“ im Jahr 2001 mit dem Würdigungspreis für Literatur des Landes NÖ ausgezeichnet. Für sein bekanntestes Werk, „Drachen haben nichts zu lachen“, erhielt der Autor 2004 das „Goldene Buch“.

Popcornstation und Riesen-Seifenblasen

Weiters am Programm steht bei dem Lesepicknick ab 17 Uhr bei freiem Eintritt ein buntes Programm mit Leselounge, einer Popcornstation, Riesen-Mundart-Memospiel, Rätselspaß, Riesen-Seifenblasen, Snacks und Kulinarik.

„Vor allem in den Sommerferien verbringen Familien viel Zeit miteinander. Damit ist die Sommerzeit nicht nur Urlaubszeit, sondern auch die ideale Lesezeit für die Familie“, so die Landeshauptfrau. „Umgekehrt heißt das, dass wir mit den Lesepicknicks nicht nur jede Menge Lesespaß verbreiten, sondern in den Parks und Gärten auch für Urlaubsstimmung sorgen.“