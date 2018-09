Bei der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause sind die Auffassungsunterschiede zwischen SP und VP bei der weiteren Vorgangsweise hinsichtlich des Projekts „Kommunikationszentrum für Reichersdorf“ neuerlich offensichtlich geworden.

Wiederum beschloss die SP-Gemeinderatsfraktion mehrere Auftragsvergaben. Die VP stimmte auch diesmal dagegen - so wie im vergangenen Mai.

„Abbruch war das Sinnvollste“

Zur Chronologie: Vor rund vier Jahren kaufte die Gemeinde in Reichersdorf das sogenannte „Miletic-Haus“ an, das sich am Absprung von der Ortsstraße in Richtung Kellergasse an einem verkehrsneuralgischen Punkt befindet. „Das einstöckige Wohngebäude mit rund 65 Quadratmetern Wohnfläche war aufgrund der niedrigen Raumhöhe und der unterschiedlichen Niveaus im Wohnbereich nur sehr schwer vermittelbar. Zudem wären umfangreiche Renovierungsarbeiten notwendig gewesen, um es wieder bewohnbar zu machen. Daher war der Abbruch des Hauses das Sinnvollste“, erläutert Bürgermeister Heinz Konrath (SP).

Heinz Konrath wurde mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. | Schwab

Der hintere Teil des Gebäudekomplexes, in dem Stallungen untergebracht waren, wird derzeit saniert. Gemeinsam mit dem neuen Gebäudeteil soll ein Kommunikationszentrum geschaffen werden. Konrath: „Für das Projekt wurden rund 250.000 Euro im Haushaltsvoranschlag für 2018 vorgesehen.“

In Sachen Umsetzung ist man sich bislang nicht einig gewesen

Auch die Einsetzung eines „überparteilichen Arbeitskreises“, bestehend aus Heinz Konrath und jeweils zwei Vertretern der SP und VP, hat zu keiner gemeinsamen Position geführt. Während für die VP bei einer Projektumsetzung nur die „Vereinsvariante“ in Frage kommt, wobei der sich neue Verein bereits zu Beginn der Bauaktivitäten einbringen soll, spricht sich die SP für eine Vorleistung aus. Soll heißen: Errichtung der Gebäudehülle ohne vorherige Vereinsgründung.

Aus Sicht der VP fehlen nach vor mehrere Voraussetzungen, unter anderem auch ein Nutzungskonzept, um ein derartiges Projekt umzusetzen, dadurch stimmte sie auch neuerlich gegen die aktuellen Auftragsvergaben.

„Die SP lässt weiterhin alle anderen Gemeinderäte und die Bevölkerung im Unklaren, was die zukünftige Nutzung des teuren Bauprojektes in Reichersdorf betrifft. Aufgrund der nun von der SP beschlossenen Auftragsvergaben befürchten wir eine Kostenexplosion bei diesem planlosen Vorhaben“, kritisiert VP-Gemeindeparteiobmann und geschäftsführender Gemeinderat Franz Brunthaler.

„Sind für Projekt mit Mehrwert“

Die VP hoffe, dass hier nicht unnötig noch mehr Steuergeld verpulvert werde. Brunthaler: „Wir sind für ein Projekt mit Mehrwert für die Reichersdorfer Dorfgemeinschaft! Was wir jedoch nicht akzeptieren können, ist ein Umbau des alten ,Miletic-Hauses‘, ohne zu wissen, wofür es verwendet werden soll.“

Mehrere Gewerke zur Gebäudeweiterentwicklung betreffend Sanitäreinrichtungen, Elektroinstallationen und Wärmedämmung (Kostenpunkt: rund 128.000 Euro) wurden mit den Stimmen der SP vergeben. „Sobald das Gebäude Gestalt annimmt, kann man mit den potenziellen Interessenten, sei es ein Pächter oder Vereinsvertreter, leichter über die Verwertbarkeit beziehungsweise Ausstattung konkrete Gespräche führen. Im derzeitigen Zustand ist es kaum möglich, jemand dafür zu begeistern. Wir sind es der Reichersdorfer Bevölkerung schuldig, ein Kommunikationszentrum zu schaffen, das auch seitens der Gemeinde beispielsweise als Wahllokal verwendet werden kann“, so Ortschef Konrath abschließend.