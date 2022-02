Hinter Erwartungen: Sorge um Nahversorger-Standort

Seit fast sieben Jahren gibt es den Verein „Unser Dorfg’schäft“, der mittlerweile einen Nahversorger in Nussdorf und in Reichersdorf betreibt. In den vergangenen Jahren hat sich das Geschäft in Nussdorf sehr gut etabliert. In Reichersdorf ist noch „Aufholbedarf“ gegeben. Im Bild: Nicole Schmidt, Vereinsobmann Karl Wallner, Manuela Wurmseder und Bürgermeister Heinz Konrath (von links).

Foto: Günther Schwab