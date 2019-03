Nach einem weiteren ereignisreichen Jahr der Feuerwehr Nussdorf, die heuer auch ihr 125-jähriges Bestandsjubiläum feiert, durfte Kommandant Andreas Schrefl seine Kameraden zur jährlichen Mitgliederversammlung im Heurigenlokal der Familie Marchsteiner begrüßen.

In den Tätigkeitsberichten wurde über ein arbeitsreiches Jahr 2018 referiert. Insgesamt galt es im Vorjahr 25 Einsätze, mit 187 eingesetzten Feuerwehrmitgliedern (gesamt rund 785 Einsatzstunden) zu bewältigen. Zusätzlich wurden mehrere Übungen abgehalten und auch an Unterabschnittsübungen teilgenommen. „In Summe hat die Freiwillige Feuerwehr Nussdorf rund 4.000 Stunden zum Wohle der Allgemeinheit im Vorjahr aufgewendet. Vor allem die Einsätze bei Bränden bei der Firma Sunchemical (vormals Benda- Lutz), stellen jedes Mal eine besondere Herausforderung dar.“, erzählte Kommandant Andreas Schrefl.

Weiters: „Nachdem wir im Vorjahr kein Feuerwehrfest organisiert und ausgerichtet haben, sind die geleisteten Arbeitsstunden deutlich geringer als im Jahr zuvor. Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen Feuerwehrmitgliedern und auch der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken. Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit ist es mir nicht möglich weiterhin der Nussdorfer Wehr als Kommandant zur Verfügung stehen zu können.“

„Neuer Stellvertreter bis zur Wahl 2021“

Daher hat es auch einen Wechsel in der Kommandantenfunktion gegeben. Der bisherige Stellvertreter Dominik Scharl wurde bei den durchgeführten außerordentlichen Wahlen zum neuen Kommandanten der Feuerwehr Nussdorf und Andreas Schrefl zum Kommandantstellvertreter gewählt. „Diese nun gewählte Lösung gilt bis zu den ordentlichen Wahlen im Jänner 2021. In der Zwischenzeit soll ein neuer Kommandantstellvertreter gefunden und entsprechend aufgebaut werden“, so Schrefl, der für seine engagierte Tätigkeit für das Feuerwehrwesen auch eine Auszeichnung seitens des Landesfeuerwehrverbandes im Rahmen der Mitgliederversammlung erhalten hat.

Neben dem normalen „Feuerwehrdienstbetrieb“ steht heuer vor allem die Sanierung des Feuerwehrhauses als auch die Organisation des Feuerwehrfests im Mittelpunkt des Feuerwehrwesens. In den vergangenen Jahren wurden schon mehrere Sanierungsarbeiten (unter anderem wurden die Garagentore, die Heizung als auch die Fenster erneuert) beim Feuerwehrhaus durchgeführt.

Durch mehrere Neuzugänge hat sich der Mannschaftsstand auf 47 Aktive deutlich erhöht. Ein wesentlicher Grund dafür ist die erfolgreiche Arbeit bei der Feuerwehrjugend. Durch mehrere Überstellungen sind mehrfach gut ausgebildete Feuerwehrmitglieder in den Aktivstand überstellt worden.

Im Laufe der Mitgliederversammlung wurden auch mehrere Feuerwehrmitglieder befördert. In den Gastreferaten wurde über das Gemeindegeschehen als auch über Neuerungen im Feuerwehrwesen informiert.

Am Ende des offiziellen Teils der Mitgliederversammlung bedankte sich die Führung der Wehr bei allen Mitgliedern und Vertretern der Gemeinde und beim Abschnittsfeuerwehrkommando für die gute Zusammenarbeit.