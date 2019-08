Mit Verfahren und Klagen kennt sich ein 69-Jähriger sehr gut aus. Ein Grundstückskonflikt mit der Stadtgemeinde währt mittlerweile seit dem Jahr 2007 und ein Ende ist immer noch nicht absehbar.

Ein Streit in diesem Zusammenhang führte den Nord-Mazedonier nun auf die Anklagebank. Lautstark, wort- und gestenreich versuchte der Mann immer wieder, den Streit rund um „sein“ Grundstück zu erläutern, doch das Ganze war für die Richterin nicht von Interesse. Sie ersuchte den Pensionisten eindringlich, auf den „Kern der Sache“ zu kommen, der sich Ende April ereignet hat.

Ein Bautrupp der Firma Swietelsky wollte in der Oberndorfer Straße Grabungs- beziehungsweise Asphaltierungsarbeiten durchführen, vor dem Grundstück des Mannes gab es aber kein Weiterkommen. Er hatte dort sein Auto geparkt und außerdem schwere Eisenstangen deponiert. Das Unternehmen arbeitete im Auftrag der Stadtgemeinde, also rief es im Stadtamt an, worauf sich der Stadtamtsdirektor und ein leitender Mitarbeiter des Bauamtes vor Ort begaben.

Sie wussten, was sie erwarten würde, also schalteten sie die Polizeiinspektion Traismauer ein, die mit zwei Beamten ausrückte. Weil auch die Exekutive wusste, was sie erwartete, ersuchten sie um Unterstützung durch die Inspektion Herzogenburg, die ihrerseits zwei Beamte in die kleine Katastrale der Römerstadt beorderte.

„Ich habe nur das Grundstück verteidigt“

Erst nach längerem Zureden gelang es dem Polizei-Quartett, den Angeklagten zum Wegstellen des Fahrzeuges zu bewegen. Allerdings, man nähert sich dem „Kern der Sache“, wollte der Mann danach zurück auf die Grundstücksfläche, die er vehement für sich beansprucht: „Ich habe das Grundstück nur verteidigt“, sagt er im Prozess immer wieder. Und: „Auch wenn Gott auf die Erde kommen würde zu meinem Grundstück, ich würde es immer verteidigen.“

Die Polizisten hinderten den 69-Jährigen an der Rückkehr, worauf er sich, so die Anklage, mit Gewalt den Weg zwischen zwei Polizisten bahnen wollte, ehe seine Festnahme erfolgte. Allerdings: Er hat die Polizisten zwar berührt, stellt die Richterin fest, doch ohne Anlauf, ohne Energie, ohne massiven Einsatz von Körperkraft. Daher wird er wenig später - rechtskräftig - freigesprochen. Es blieb bei der Ermahnung: „Passen Sie auf, wenn Sie mit der Polizei in Kontakt kommen.“