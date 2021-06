Ein 80-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land lenkte am Montag gegen 7.15 Uhr sein Auto auf der Landesstraße 5055 (Witigaustraße) in Grünz in Richtung Ambach.

Zur selben Zeit lenkte ein St. Pöltner (51) einen Pkw auf einer Gemeindestraße von Richtung Ratzersdorf kommend in Richtung Kreuzung mit der Landesstraße 5055, in die er nach links Richtung Ambach einbog.

An der Kreuzung kam es ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 80-jährige Pkw-Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungswagen in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert.

Die Fahrzeugbergungen führten die Feuerwehren Obritzberg, Hausheim-Noppendorf und Karlstetten durch.