In Greiling ist in der Vorwoche per Plakat noch immer der Glühweinstand der SP beworben worden, obwohl die Veranstaltung bereits Mitte Dezember des Vorjahres über die Bühne gegangen ist.

Dieser Umstand animierte VP-Gemeinderat Franz Higer zu harter Kritik: „Nicht genug, dass die Roten nicht wissen, wo in Greiling die öffentliche Plakatwand steht, haben sie auch noch die Frechheit, mit ihrer Wild-Plakatiererei das gemeindeeigene Buswartehäuschen zu verunstalten. Und danach sind sie nicht einmal fähig, diesen Vandalismus - Wochen danach - auch wieder wegzuräumen!“

SP-Gemeinderat Josef „Joe“ Thoma erklärt: „Es stimmt, wir haben vergessen, dieses Plakat nach der Veranstaltung wieder zu entfernen, was mittlerweile geschehen ist. Ich wundere mich nur über meinen Gemeinderatskollegen: Am Nachmittag sind wir gemeinsam in einer Würstelbude gestanden, da hat er kein Wort davon erwähnt. Am Abend stellt er das Ganze dann ins Internet. Aber bitteschön, die VP hat offenbar keine anderen Sorgen.“