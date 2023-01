Bauernladen in Fugging: Ende kommt nach 28 Jahren

Werbung

Seit 1995 haben Burgi und Franz Katinger den Bauernladen in Fugging betrieben. Nun ist Schluss: Nach fast 28 Jahren gehen sie in ihre wohl verdiente Pension und schließen daher den Bauernladen, der jeden Freitag geöffnet hatte. Für die übrige Zeit gab es Verkaufsautomaten. „Bei den Kunden wollen wir uns recht herzlich für die jahrelange Treue und so manches nette Gespräch bedanken“, so Burgi und Franz Katinger unisono.

Im Laufe der Zeit und dank des Engagements des Ehepaares entwickelte sich der kleine Dorfladen zu einem wahren Kundenmagnet. Besonders die nachhaltige Qualität und die Produktvielfalt wurden von den Kunden geschätzt. Über 100 Produkte kamen aus der Eigenproduktion. Im Laufe der Jahre hat sich das Angebot von Frischfleisch über verschiedene Wurstsorten, Aufstriche, sämtliche Würste wie Berner, Grill- und Bratwürstel, Käsekrainer, Wildwürstel und noch mehrere Sorten bis zu unterschiedlichsten Grillspezialitäten, Halbfertig- und Fertiggerichten und Knödel, wie Fleisch-, Grammel-, Tiroler-, Semmel- oder Kaspressknödel erweitert. Die Produktpalette reichte auch von Suppenwürze und Salaten bis zu Kompott unf Ölen.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.