Bei der ehrenamtlichen Organisation Dimbale laufen die Vorbereitungen auch Hochtouren: Zwei senegalesische Mitarbeiter kommen zu Besuch.

„Von 4. April bis 7. Mai kommen unsere beiden Mitarbeiter Mamadou Senghor und Babacar Toure zu uns. Sie werden uns unter anderem bei öffentlichen Vorträgen und Schulbesuchen begleiten. Einerseits sehen sie, wie und woher Spenden kommen können. Andererseits ist es auch ein Dankeschön an die beiden, welche sich ehrenamtlich für notleidende Kinder und Familien in ihrer Heimat Senegal engagieren“, erklärt Dimbale-Präsident Xaver Lahmer.

2019 wird die Vortragstournee der siebenjährigen Aramé gewidmet. Sie kam bei einem Großbrand ums Leben. Bei diesem Brand wurden 13 Hütten von acht Familien samt ihrem Hab und Gut zerstört. „Aramé steht stellvertretend für die vielen anderen Menschen in Senegal, die unter schwierigsten Bedingungen leben. Mithilfe von Spenden möchten wir zwei dringend benötigte Schulklassen in Mbour und Koutal bauen“, so Lahmer.

Im Zuge der Aramé-Tournee wird eine limitierte Auflage von neuen Motivkarten aufgelegt – acht sehenswerte Impressionen aus Senegal mit afrikanischen Weisheiten und Informationen zu Dimbale auf der Rückseite. Der Druck wurde dank Bernhard Dockner von der gleichnamigen Druckerei in Kuffern möglich.

Highlight im Frühjahr wird am Samstag, 4. Mai, das Frühlingsfest in Großrust mit Festakt „Dimbale 10plus1“. Alle Termine und Infos zu den Vorträgen gibt es auf www.dimbale.com.