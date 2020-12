Der zweite Nachtragsvoranschlag, der Haushaltsvoranschlag für das kommende Jahr sowie der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2025 waren die zentralen Punkte der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, der letzten in diesem Jahr.

Der zweite Nachtragsvoranschlag, bei dem es nur geringfügige Adaptierungen im Finanzierungshaushalt gab, ließ das Abstimmungsverhalten beim Budget erahnen: Der Nachtragsvoranschlag wurde mit den Stimmen von VP und SP beschlossen, Gemeinderat Rudolf Schweitzer von der Bürgerliste „Wir“ lehnte ihn ab, die drei anderen „Wir“-Mandatare enthielten sich der Stimme.

„Was muss passieren, damit ihr zustimmt?“

Der Voranschlag 2021 enthält drei zentrale Punkte. Einerseits soll der Kindergarten erweitert werden. Derzeit gibt es vier Gruppen und eine fünfte Gruppe als Provisorium. Fix ist, dass eine fünfte Gruppe dauerhaft Platz haben muss, möglicherweise kommen eine sechste Gruppe und ein Bewegungsraum hinzu. Der Zubau soll in westliche Richtung erfolgen, dort, wo sich derzeit der Parkplatz für die Angestellten befindet.

Alex Erber Herzogenburg schottet sich ab

Zweiter zentraler Punkt ist das Lichtwellenleiter-Projekt, kurz LWL. Es soll Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Eingebettet in die mittelfristige Finanzplanung hat man die Initiative der Bürgerliste „Wir“ für ein „Bildungs- und Freizeitzentrum“. Dabei geht es in erster Linie um die Neuerrichtung einer Volksschule, zumal das derzeitige Gebäude in Großrust 56 Jahre alt ist und sich vielfach nicht am modernsten Stand befindet. Die Kosten dafür werden auf 8,7 Millionen Euro geschätzt, Platz für sechs Klassen soll es geben, ein Turnsaal ist Selbstverständlichkeit.

Bei der Abstimmung votierten VP und SP dafür, Rudolf Schweitzer stimmte dagegen, ansonsten gab es Enthaltungen.

„Sind der Bürgerliste entgegengekommen“

„Franz, was muss passieren, damit ihr dem Budget zustimmt?“, fragte geschäftsführender Gemeinderat Jürgen Huber (VP) in Richtung geschäftsführendem Gemeinderat Franz Schalhas („Wir“). Schalhas begründete die Ablehnung mit latenten Problemen in der Kommunikation zwischen „Wir“ und VP. Dass deshalb das Budget abgelehnt wurde, stieß der VP sauer auf: „Ich habe mich zwar damit abgefunden, dass seitens ,Wir‘ stets abgelehnt wird. Aber diesmal sind wir entgegengekommen, haben das Schulprojekt einfließen lassen, obwohl ich die Kosten dafür nicht ganz nachvollziehen kann“, so VP-Ortschefin Daniela Engelhart.