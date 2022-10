Der „Joe“, der selten Zeit hat

SPÖ-Gemeinderat Josef „Joe“ Thoma und sein Genosse Martin Hössinger haben es als Zwei-Mann-Fraktion nicht leicht. Sie haben keinen Sitz in den Ausschüssen. Dabei hat ÖVP-Bürgermeisterin Daniela Engelhart zur Teilnahme eingeladen. Thoma möchte nicht teilnehmen, weil er kein Stimmrecht hat: „Außerdem bekomme ich ohnehin die Protokolle der Sitzungen.“

Die Ortschefin bat den Mandatar auch, sich am Gemeindeamt zu informieren, falls er Auskünfte benötige. Doch „Joe“ kommt nicht: „Dazu habe ich keine Zeit.“

„Keiner schreibt etwas zurück“

Dabei ist der SPÖ der Fleiß gar nicht auszusprechen. Im Wochentakt bringt sie Forderungen und Vorschläge vor. „Das sind nicht einmal unsere Ideen, sondern Anregungen von Bürgern, die wir in Gesprächen mit ihnen erhalten“, so Thoma. Er sei deshalb sehr traurig, dass seine Eingaben im Gemeindevorstand kein Gehör finden: „Keiner schreibt etwas zurück“, beklagte er sich im Zuge der jüngsten Sitzung des Gemeinderates bitterlich.

Die ÖVP wies ihn darauf hin, dass die Vorschläge finanzierbar sein müssten.

Sanierung der Güterwege? Nicht mit der SPÖ

Troubles gab es auch beim Beschluss, einige Güterwege zu sanieren (30.000 Euro). Thoma wollte wissen, welche Güterwege das sind, die im Rahmen einer Begehung ermittelt werden. ÖVP-Vizebürgermeister Franz Hirschböck wies ihn darauf hin, dass man mit einer Karte durch das Gebiet geht und schadhafte Stellen an Wegen einzeichnet: „Die Karte ist so groß, dass man sie nicht einscannen kann, um sie dir zu schicken“, teilte er Thoma mit. Und Ortschefin Engelhart wiederholte ihre im Anschluss Bitte, der Oppositionspolitiker möge doch öfters aufs Gemeindeamt kommen, denn: „Ich kann nicht eine Dame oder einen Herrn bezahlen, um dich zu informieren.“

Apropos Fleiß: In Sachen Nahversorgung ist Thoma vorgesprescht und hat sich mit der Firma Spar in Verbindung gesetzt. Es soll ausgelotet werden, ob die Errichtung eines Spar-Marktes in der Gemeinde möglich ist.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.