Dritter Verhandlungstag beim Prozess um Ex-Bürgermeister Andreas Dockner. Dieses Mal stehen Zeugeneinvernahmen auf dem Programm. Befragt werden ehemalige und amtierende Gemeinderatsmitglieder.

Den Anfang macht Gerhard Wegscheider, ehemaliger geschäftsführender Gemeinderat. Er wurde zur Musikanlage befragt. Zu klären war, wem die Anlage gehörte – der Gemeinde oder Dockner.

„Ich habe überall erzählt, welche Bananenrepublik dort herrscht.“ Zeuge im Prozess gegen den Ex-Bürgermeister

„Zu mir hat Dockner gesagt, dass die Musikanlage gesponsert wurde. Die Sponsoren wollte er aber nicht nennen“, so der Zeuge. Er sei davon ausgegangen, dass die Firma die Anlage für die Gemeinde gesponsert habe, weil sie dafür mit Arbeiten in Obritzberg-Rust beauftragt worden sei. Dockner habe niemals erwähnt, dass die Anlage ihm selbst gehöre. Später bei der Befragung erwähnt das ehemalige Gemeindevorstandsmitglied dann doch noch den Namen jener Firma, die die Musikanlage gespendet haben soll. Bei einem Gespräch mit einem anderen Gemeinderatsmitglied sei der Name gefallen.

Wem gehörte die Musikanlage?

„Sie verwickeln sich in Widersprüche. Ich dachte Sie wissen nicht, wer der Sponsor war“, fragt ein Verteidiger. „Offiziell habe ich das erste Mal vom Richter vom Namen der Sponsoren-Firma erfahren“, meint Wegscheider. „Wir unterscheiden hier nicht zwischen offizieller und nicht offizieller Information“, gibt ein Verteidiger zu bedenken. Was der Richter noch wissen will: „War Christine Hintermeyer Umweltgemeinderätin?“ „Nein, war sie nicht“, sagt das ehemalige Gemeindevorstandsmitglied. Als weiterer Zeuge wird der derzeitige Vizebürgermeister Franz Hirschböck einvernommen. Auch er wird zur Musikanlage befragt. „Ich dachte auch, dass die Anlage der Gemeinde gehört und aus Sponsorengeldern finanziert wurde.“ Er gibt auch an, dabei gewesen zu sein, wie Dockner die Anlage geholt hatte. „Ich habe gesehen, dass er sie eines Nachmittags mit dem Traktor mitgenommen hat. Ich bin ja seit 2000 am Bauhof tätig und dort war die Anlage auch deponiert.“

„Wer war für die Auftragsvergaben der Kanalspülungen zuständig?“, will Richter Andreas Beneder wissen. „Das hat der Bauhofleiter alles organisiert“, sagt der Vizebürgermeister. „Und bei der Bestellung von Baustoffen“, fragt der Richter. „Ja, auch der Bauhofleiter“, so Hirschböck. „Gibt es hier eine Grenze, beispielsweise 1.000 Euro?“, fragt der Richter. „Von 1.000 Euro weiß ich nichts. Aber bei Gefahr im Verzug besteht Handlungsbedarf, bei größeren Summen entscheidet der Gemeindevorstand beziehungsweise der Gemeinderat“, berichtet der Vizebürgermeister.

Nach der Mittagspause geht’s mit der Einvernahme von Altbürgermeister Gerhard Wendl, Dockners Nachfolger als Kommunalchef, weiter. Auch er wird zur Musikanlage befragt. „Dass es seine (Anmerkung: Dockner) ist, hat er gesagt. Wir haben ihm gesagt, dass er eine Rechnung vorlegen muss. Die hat er dann auch gebracht.“ „Die hat er dann einfach so gehabt“, kommentiert das der Richter.

Nächster Punkt: die Kosten für Vermessung eines Grundstücks von Dockner. Ob die Gemeinde davon die Hälfte bezahlt hat? „Nur wenn die Gemeinde am Grundstück Interesse hat. Für Vermessungskosten hätte man einen Vorstandsbeschluss gebraucht.“ Ob an die Gemeinde Grund abgetreten wurde? „Das weiß ich nicht genau. Aber wenn die Gemeinde Grund abkauft, muss man Kosten zahlen.“

Zu Streusplittrechnungen sagt der Altbürgermeister. „Eine Rechnung über 500 Tonnen ist mir untergekommen.“ Und: „Ich kaufe nicht für zehn Jahre im Vorhinein.“

Zum Thema Diensthandy sagt Wendl: „Das steht nur Bediensteten zu.“ Ob man dazu einen Gemeinderatsbeschluss braucht, will der Richter wissen: „Das kann sein.“

Vieles zu berichten hat ein Baustoffhändler: „Ich habe mit der Gemeinde Obritzberg Geschäfte gemacht, habe das Material für die Straßensanierung geliefert.“

Der Unternehmer regt sich auf: „Der Bauhofleiter hat mich angerufen, er wollte mit mir persönlich reden. Wir haben einen Termin vereinbart. Er hat erzählt, dass die Gemeinde viel Material brauchen wird und hat uns Wein angeboten für unsere Weihnachtsgeschenke. Gemischten Satz, der ist bei uns nicht üblich.“

Und: „Ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht seriös finde. Ich habe mich geärgert, weil es eine beklemmende Situation war, habe überlegt, den Bürgermeister anzurufen, ihm zu sagen, dass es da nicht ganz rechtens läuft, und habe überall erzählt, welche Bananenrepublik dort herrscht.“ Fortsetzung des Prozesses: 23. Jänner.