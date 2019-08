Die Marktgemeinde Obritzberg-Rust wurde nach 2012 und 2015 nun zum dritten Mal als „NÖ Jugendpartnergemeinde“ zertifiziert. Eine Fachjury nimmt dabei anhand festgelegter Kriterien jede Gemeinde genau unter die Lupe.

Ausgezeichnet wird man etwa, wenn Kinder und Jugendliche in der Gemeinde mitreden können, entsprechendes Freizeitangebot vorhanden ist, Zukunftsinitiativen gesetzt werden und die Öffentlichkeitsarbeit in dem Bereich gut gemacht wird. Das neue Zertifikat für Obritzberg-Rust ist von heuer bis zum Jahr 2021 gültig und wurde von Landesräten Christine Hofmeister-Teschl vergeben.

„Diese Auszeichnung ist für unsere Gemeinde eine Bestätigung, dass wir seit Jahren intensive Jugendarbeit mit hoher Qualität leisten“, freut sich Jugendgemeinderat Thomas Amon und verweist auf konkrete Projekte: „Wir konnten gemeinsam vieles umsetzen. Ich denke da an den Kindergemeinderat, den Beachvolleyballplatz, neue Wohnungen für junge Menschen, das schon traditionelle Ferienspiel oder unseren Jugendgemeindetag.“

Das Geheimnis dieses Erfolges liege im Miteinander.

„Diese Aktionen konnten wir nur durch die gute Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Vereinen umsetzen, und weil sich junge Menschen selber vielfach einbringen. Diesen Teamgeist und diese Tatkraft wünsche ich mir auch für kommende Vorhaben“, hält Thomas Amon fest.

„Wir wollen Partner der Jugend bleiben“

Und so ist die Zertifizierung auch Motivation, mit Elan die nächsten Aktivitäten zu setzen. Auch 2019 gibt es in den Sommermonaten wieder das beliebte Ferienspiel, der Jugendgemeindetag wird erneut stattfinden und die Planungen für die Verlegung des Beachvolleyballplatzes an einen langfristig gesicherten Standort laufen. Amon: „All das soll dazu beitragen, dass die Obritzberg-Rust auch in Zukunft im wahrsten Sinne Partner der Jugend bleibt.“

Und was sagen die Kinder und Jugendlichen selbst? Für Thomas Bosch ist die intakte Vereinslandschaft die Basis für eine Marktgemeinde, in der sich Jugendliche wohlfühlen. „Bei den Vereinen lernt man Leute kennen, dort ist immer etwas los, man besucht auch ihre Veranstaltungen“, sagt der 19-Jährige. Dass die Vereine von der Gemeinde gefördert werden, gefällt ihm.

Leonie Burger (12) und ihre Schwester Sophie (8) nehmen gerne am beliebten Ferienspiel teil. Tennis bereitet ihnen viel Spaß, Backen sowie „Sing und spiel‘ mit uns“ gehören ebenso zu den Favoriten. „Und ich freue mich schon auf den Besuch bei der Zimmerei Speiser“, blickt Sophie bereits voraus.