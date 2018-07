In letzter Konsequenz haben am Spielplatz „Am Sonnenhang“ am vergangenen Freitag Jubel, Trubel, Heiterkeit geherrscht. Die Kinder nahmen „ihren“ Spielplatz wieder in Beschlag, geschäftsführender Gemeinderat Franz Schalhas (Bürgerliste Wir) spendierte die Jause, die VP-Gemeinderäte Edeltraud Saferding und Siegfried Binder die Getränke, SP-Gemeinderat Josef „Joe“ Thoma süße Herzen.

Drei Tage zuvor hatte der Gemeinderat auf Antrag von VP-Bürgermeisterin Daniela Engelhart einer Posse ein Ende bereitet, an der die Mandatare tatkräftig beteiligt gewesen waren.

Rückblende: Sicherheitsgemeinderat Thoma hat in der Vergangenheit mehrfach Bedenken geäußert, was die Sicherheit der Geräte an diesem Spielplatz anbelangt.

Die VP griff das Thema auf, reichte beim Land NÖ ein Ansuchen zur Förderaktion „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ ein. Die Antwort war gar nicht nach dem Geschmack der Gemeindevertretung: „Die von Ihnen eingereichte Fläche ist aufgrund der darunter befindlichen Flüssiggas-Tankanlage inklusive Entnahmestelle als Spielfläche problematisch. Laut der österreichischen Norm ,Spiel- und Bewegungsplätze im Freien‘ sollen sich Spielbereiche nicht in der Nähe von Anlagen, von denen Gefahren ausgehen können, befinden. Daher ist aus unserer Sicht grundsätzlich die Situierung des Spielplatzes auf dieser Fläche zu hinterfragen.“

Marchat: „Chaos am Rücken der Kinder“

Nun war Feuer am Dach und VP-Gemeinderat Binder stellte in der Gemeinderatssitzung Mitte Februar den Dringlichkeitsantrag, den Spielplatz wegen „Gefahr in Verzug“ zu sperren. Einstimmig angenommen! Wie Bürgermeisterin Engelhart in der jüngsten Sitzung betonte, habe er sich damals in guter Gesellschaft von Sicherheitsgemeinderat Thoma befunden: „Er hat per WhatsApp gefordert, den Spielplatz sofort zu sperren“, erinnerte sie.

Für Wir-Gemeinderat Franz Marchat handelte es sich um „reinen Populismus“: „Die viermonatige Sperre ist dem Dringlichkeitsantrag von VP-Gemeinderat Binder zu verdanken, der Chaos am Rücken der Kinder ausgelöst hat. Jetzt sind zwei Schrauben hergerichtet worden und alles ist wieder in Ordnung.“

Binder wollte auf die Kritik nicht replizieren: „Die Chronologie rund um den Spielplatz .Am Sonnenhang‘ ist hinlänglich bekannt.“ Der Gemeinderat beschloss schließlich einstimmig die Aufhebung der Sperre.