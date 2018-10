Wegen Untreue, Betrugs, Diebstahls sowie Missbrauch der Amtsgewalt muss sich, wie berichtet, der Ex-Bürgermeister von Obritzberg-Rust, Andreas Dockner (49), in einem Prozess am Landesgericht in St. Pölten verantworten. Rund 106.000 Euro soll der Schaden betragen. Zu all dem bekennt er sich nur teilweise schuldig.

Mit dem Ex-Kommunalchef mitangeklagt ist der ehemalige Bauhofleiter der Marktgemeinde. Bestechlichkeit, Untreue und Missbrauch der Amtsgewalt streitet der 38-Jährige vor Gericht vehement ab. Nicht schuldig zu Bestechung bekennt sich der Drittangeklagte, ein 43-jähriger Betriebsleiter.

Den ehemaligen Bauhofleiter befragt der Richter zu unrichtigen Angaben im Zentralmelderegister. Der Ex-Bürgermeister erzählte bereits am Vortag, ZMR-Scheineintragungen nur wegen der Wählerevidenz gemacht zu haben. Ob der 38-Jährige auch Scheinanmeldungen getätigt hat? „Ich kann mich nicht erinnern,“ sagt er und erklärt, dass die Zugangsdaten zum Login in einem Kalender notiert waren, der immer auf seinem Schreibtisch gelegen sei.

Altstoffsammelzentrum als Zweitwohnsitz

Der Richter zitiert aus einer E-Mail des Ex-Bauhofleiters: „Der Andi braucht noch ein paar Leute, damit er in eine höhere Gehaltsstufe kommt. Wäre nett, wenn du dein Einverständnis geben würdest.“ „Dabei geht es um eine Anmeldung am Bauhof“, fügt der Richter hinzu.

Der Angeklagte dazu: „Ich war der Meinung, dass es ums Gehalt und um Bedarfszuwendungen an die Gemeinde ging.“ Und er sagt weiters: „Man kann sich ja als Zweitwohnsitzer anmelden, wenn der Unterkunftgeber damit einverstanden ist.“ Woher er das weiß? „Das wird auf der Straße erzählt.“ „Mir hat das noch keiner erzählt“, kontert der Richter. Und er will wissen: „Kann man denn in einem Altstoffsammelzentrum wohnen? „In der Theorie ja“, so der 38-Jährige.

Nächster Punkt: Eine Streusplitt-Rechnung, die der Ex-Bauhofleiter gegengezeichnet hat, obwohl das Material nie geliefert worden sein soll. Der Angeklagte dazu: „Die 500 Tonnen sollten auf Abruf in den nächsten Jahren kommen. Somit war alles für mich sachlich richtig.“ Das wundert den Richter: „96 Tonnen wurden nur einen Monat davor bestellt.“

Prozess wird am 30. November fortgesetzt

Dass die Vergabe von Aufträgen für Kanal-Wartungsarbeiten mit Weinbestellungen beim Weingut des Vaters des 38-Jährigen in Verbindung stehen, bestreiten sowohl der Ex-Bauhofleiter als auch der Betriebsleiter. Wein bestellt habe Letzter nur, „um der Familie des Bauhofleiters zu helfen“. „Ein reiner Akt der Nächstenliebe“, kommentiert das der Staatsanwalt trocken.

Am 30. November wird der Prozess fortgesetzt. Ein Viert- und Fünftangeklagter, die aus dem Verfahren ausgeschieden wurden, sollen dann wieder einbezogen werden.