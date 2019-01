Die VP musste den Haushaltsvoranschlag für das heurige Jahr im Alleingang beschließen, die Liste „Wir“ sowie die SP verweigerten die Zustimmung.

Das Gesamtbudget beläuft sich auf 6,771.600 Millionen Euro. Im ordentlichen Haushalt sind 4,195 Millionen Euro, im außerordentlichen Haushalt 2,576 Millionen Euro veranschlagt. Die beiden größten Vorhaben sind der Straßen- und Wegebau, der mit 632.000 Euro dotiert ist. Die Sanierung der Radlberger Straße beläuft sich auf 450.000 Euro.

„Die Realisierung dieser Vorhaben in der geplanten Form ist stark abhängig von den Bedarfszuweisungen“, machte VP-Bürgermeisterin Daniela Engelhart aufmerksam.

Für den Zu- und Umbau des Feuerwehrhauses in Schweinern sind 199.000 Euro vorgesehen.

Hauptkritikpunkt der Opposition ist der marginale Rückgang der Verschuldung, die sich nach 13,084,400 Millionen Euro im Jahr 2018 am Ende des heurigen Jahres im Bereich um 13,069,600 Euro bewegen soll: „Wir schleppen die Altlasten vor uns her, es gibt keine Schritte in die richtige Richtung“, so „Wir“ und SP praktisch unisono.