Der Prozess um Obritzberg-Rusts Ex-Bürgermeister Andreas Dockner geht weiter. Am Freitag, 8. März, gibt es einen neuen Verhandlungstag am Landesgericht St. Pölten – allerdings mit nur noch zwei Angeklagten: Dockner und den ehemaligen Bauhofleiter der Gemeinde. Die übrigen drei Mitangeklagten wurden beim jüngsten Verhandlungstag von den Vorwürfen der Bestechung beziehungsweise Untreue freigesprochen.

Ein Angeklagter war in Weinkäufe involviert, die beiden anderen Mitangeklagten in eine Bestellung von 500 Tonnen Streusplitt, die aber nie geliefert wurden. Alle Beteiligten sprachen von einem „Gutschriften-System“. Das sei, laut Richter Beneder, im Zweifel nicht zu widerlegen.

Nachdem die drei Mitangeklagten den Gerichtssaal als freie Männer verlassen hatten können, wurden weitere Zeugen befragt. Themen waren eine vorgeschriebene Aufschließungsabgabe sowie unrichtige Eintragungen im Zentralen Melderegister (ZMR). Eine Zeugin berichtet: „Ich wurde vom Bürgermeister beauftragt, Personen an der Adresse des Altstoffsammelzentrums anzumelden. Dass ich das nicht richtig finde, habe ich gesagt. Der Bürgermeister hat damals aber gemeint, ich soll es trotzdem machen, weil es für die Gemeinde besser ist.“ „Hat er gesagt, dass es nur für die Gemeinde besser ist, oder auch für ihn“, fragt der Richter. „Auch für ihn“, ergänzt die Zeugin. Das Bürgermeister-Gehalt ist nämlich an die Einwohner-Zahl der Gemeinde geknüpft. Bei 2.501 Einwohnern gibt es einen Gehalts-Sprung.

Urteil für den Ex-Bauhofleiter erwartet

Zugriff auf das ZMR sollen alle Gemeinde-Mitarbeiter gehabt haben. Auch der ehemalige Bauhof-Leiter soll einige unrichtige Eintragungen vorgenommen haben. Für den 38-Jährigen könnte es am nächsten Verhandlungstag im März ein Urteil geben. Ihm wird Bestechlichkeit in zwei Fällen, Untreue in einem Fall sowie Missbrauch der Amtsgewalt zur Last gelegt.

Die Strafdrohung beträgt fünf Monate bis fünf Jahre. Für Ex-Bürgermeister Dockner lautet die Strafdrohung von einem Jahr bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Ihm wird Untreue, Betrug, Missbrauch der Amtsgewalt und Diebstahl zur Last gelegt. Zum nächsten Verhandlungstag sollen weitere Zeugen einvernommen werden. Thema werden auch wieder die angekauften Goldmünzen für Feuerwehr-Mitglieder sein.