Das Wertstoffsammelzentrum für das Fladnitztal wird in der Gemeinde Obritzberg-Rust errichtet. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde einstimmig der Verkauf des Grundstücks in Schweinern neben dem bestehenden Altstoffsammelzentrum samt Bauhof an den Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung (GVU) beschlossen. Das Grundstück ist 6.812 Quadratmeter groß und kostet insgesamt 122.616 Euro (18 Euro pro Quadratmeter). Das Wertstoffsammelzentrum wird für die Gemeinden Obritzberg-Rust, Karlstetten, Statzendorf und Wölbling errichtet. Dass Obritzberg-Rust – und nicht Wölbling – den Zuschlag bekommen hatte, sorgte für Diskussionen. Denn auch die zweite Fladnitztal-Gemeinde hatte dem GVU ein Grundstück angeboten. „Es war eine politische Entscheidung“, vermuteten

einige Mandatare.

„Obritzberg ist die Müllgemeinde“

SP-Bürgermeisterin Karin Gorenzel betonte, dass die Entscheidungsfindung sehr lange gedauert hatte. „Allerdings hat schon Obritzbergs ehemaliger Bürgermeister Gerhard Wendl vorhergesehen, dass Wölbling die Schulgemeinde, Statzendorf die Sportgemeinde und Obritzberg eben die Müllgemeinde sein wird“, meint Gorenzel. Zwar hätte jede Gemeinde gerne das Sammelzentrum als Service für die Bürger gehabt, aber der Strauch- und Grünschnittplatz werde ohnehin weiterhin in der Gemeinde Wölbling bleiben.

Amtsleiter-Stellvertreter Markus Punz vom GVU betont, dass es in den nächsten zehn Jahren eine flächendeckende Versorgung von Sammelzentren im Verbandsgebiet geben werde. Rund 1,4 Millionen Euro sollen in das Wertstoffsammelzentrum in Obritzberg investiert werden. „Baustart ist im nächsten Jahr“, informiert Punz.

Laut Obritzberg-Rusts VP-Bürgermeisterin Daniela Engelhart ist heuer noch eine Informationsveranstaltung mit der Bevölkerung aus Schweinern geplant. Dabei soll das in Planung befindliche Projekt den Bürgern vorgestellt werden.