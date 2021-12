Neuer Online-Shop: Lokale Geschenke aus hochwertigem Material

Eva Widemann hat in Obritzberg-Rust einen Online-Shop etabliert. Dort zu finden ist alles, womit sie sich beschäftigt: Spielzeug einerseits, Bedarf an Therapiematerial andererseits: „Der Shop läuft jetzt so richtig an“, freut sich die psychosoziale Beraterin und Mediatorin.

Foto: zVg