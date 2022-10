Pfarre Hain: Bücher ausleihen seit mittlerweile 60 Jahren

Ein besonderes Jubiläum feierte die öffentliche Bücherei der Pfarre Hain: ihr 60-jähriges Bestehen.

„Gab es damals nur Bücher, so haben wir heute eine Vielfalt an Medien – Bücher, Filme, Hörbücher und Tonies“, blickt Leiterin Christa Lehner zurück. „Waren die Bücher damals noch in Backpapier eingebunden, so sind heute die schön gestalteten Einbände sichtbar.“ Im Jahr 2013 wurde die komplette Bücherei digitalisiert, Ausleihen funktionierte ab sofort über ein Online-System. Karteikärtchen und Leseheftchen wurden von der Digitalisierung abgelöst.

„Da ich mittlerweile seit 23 Jahren mit der Leitung vertraut bin, sind mir diese Änderungen alle bekannt. Es gibt sicher noch viele weitere. Große Unterstützung erhalte ich von Treffpunkt Bibliothek und der Bibliotheksfachstelle Diözese St. Pölten von Gerlinde Falkensteiner. Einen herzlichen Dank dafür“, sagt Lehner.

Damit aber nicht genug. Gleichzeitig mit den Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestandsjubiläum der Pfarrbücherei wurde die Erweiterung des Kleinkindbereichs zelebriert. Lehner beschreibt dies als „große Aufwertung unserer Bücherei“.

