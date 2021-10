Auch dieses Jahr nahm die Landjugend Hain wieder die Herausforderung des Projektmarathons an. Dabei wird in 42,195 Stunden ein gemeinnütziges Projekt in der Gemeinde umgesetzt, kreativ gestaltet und abschließend an die Öffentlichkeit herangetragen.

Zunächst bekamen die Jugendlichen die Aufgabe von Landesbeirat Michael Schibich, Bürgermeisterin Daniela Engelhart und Gemeinderätin Lena Stöger beim Haus der Gemeinschaft übergeben. Diese bestand darin, einen Getränkebrunnen für Radfahrer und Spaziergänger entlang des Fladnitztal-Radwegs zu errichten. Mit viel Engagement und Fleiß konnte dieses Projekt unter der Leitung von Obmann Thomas Bosch und Leiterin Julia Völkl umgesetzt werden.

Am Sonntag wurde das Projekt vor Ort mit dem Motto „Woher ihr kommt, ist ganz egal – Erfrischt euch mit einem Getränk im Fladnitztal“ den Gemeindebürgern vorgestellt. Die Projektpräsentation war ein voller Erfolg und der neu erbaute Brunnen wurde auch gleich eingeweiht – alle konnten mit kühlen Getränken erfrischt werden.

Nach Beendigung des Projekts kann die Leiterin Julia Völkl zufrieden festhalten: „Wir sind stolz auf unsere Mitglieder und froh, dass alles so reibungslos funktioniert hat. Vielen Dank an alle helfenden Hände, die uns von früh bis spät unterstützt haben.“