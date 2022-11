Stelzhammer und Stockinger an der Landjugend-Spitze

Vor Kurzem fand die jährliche Generalversammlung der Landjugend Rust im Gemeindesaal Obritzberg statt. Dabei wurden Magdalena Stelzhammer zur Leiterin und Christoph Stockinger zum Obmann gewählt. Stellvertretend unterstützen sie Lena Hohl und Patrick Vogl.

Die Schriftführung wurde ein weiteres Mal an Hannah Weissenberger und ihre neuen Stellvertreterinnen Leonie Burger sowie Nina Stiefsohn, welche für Social Media zuständig sind, übergeben.

Die Aufgabe des Kassiers übernimmt bereits ein drittes Jahr Clemens Weissenberger gemeinsam mit seinem neu gewählten Stellvertreter Simon Kickinger. Der Vorstand von 2022/23 ist mit den Kassaprüfern Theresa Stelzhammer und Clemens Kickinger komplett.

Der Verein freute sich über 18 Neuzugänge und die Ansprachen der Ehrengäste.

Die alte Leitung präsentierte bei der Generalversammlung die Aktivitäten des Vorjahres und hob dabei besonders ihr Sprengelfest „RUSTikalparty“ hervor. Die Veranstaltung, die heuer zum zweiten Mal am Bauhof in Schweinern über die Bühne ging, war ein voller Erfolg, schilderten Theresa Stelzhammer und Clemens Kickinger.

Ebenso wurde vom aktuellen Tat.Ort-Jugend Projekt, der Errichtung eines neuen Sprengelheims, berichtet. Dafür stellte die Gemeinde Obritzberg-Rust das Obergeschoß des Bauhofgebäudes in Schweinern zur Verfügung, welches nun von den Mitgliedern eigens saniert wird. In diesem Zusammenhang bedankten sich Stelzhammer und Kickinger für die äußerst gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und ihr großzügiges Entgegenkommen. Die beiden sprachen am Ende ihren Dank für das vergangene Sprengeljahr aus und zum Ausklang des Abends gab es noch ein gemütliches Beisammensein.

Für die kommende Zeit sind bereits einige Tätigkeiten geplant, darunter die Jugendmesse am 19. November, ein Sprengelausflug samt Besuch der Christkindelmärkte, die Weihnachtsfeier, das Glühweinausschenken nach der Christmette und neu im Programm – ein Tanzkurs für alle interessierten Mitglieder.

