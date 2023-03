Vortrag: Vorbereitet im Falle eines Blackouts

Die Marktgemeinde Obritzberg-Rust lud zu einem Vortrag zum Thema „Blackout“ ins Gemeindezentrum ein. Bürgermeisterin Daniela Engelhart begrüßte neben dem Vortragenden des NÖ Zivilschutzverbandes, Franz Zehetgruber, auch den langjährigen Zivilschutzbeauftragten der Gemeinde, Ernst Schinnerl. Neben vielen Gemeindebürgern fanden sich auch Vizebürgermeister Franz Hirschböck, Gemeinderäte und der Unterabschnitt 7 der Freiwilligen Feuerwehr, welche dies gleich als Winterschulung nutzte, zu dieser sehr gut besuchten Veranstaltung ein.

Was ist ein Blackout? Wie lange dauert ein Blackout? Was ist zu tun bei einem Blackout? Auf diese und viele weitere Fragen wurde im Vortrag auf charmante Art und Weise eingegangen, sodass am Ende keine Fragen mehr aus dem Publikum offen waren.

Kurz vor Ende der Veranstaltung wurde geschäftsführendem Gemeinderat Jürgen Huber das Dekret zum ehrenamtlichen Zivilschutzbeauftragten für die Marktgemeinde Obritzberg-Rust überreicht. „Sollte es noch weitere Interessierte geben, die im Zivilschutz mitarbeiten möchten, dann bitte gerne bei uns melden“, wandte sich Huber noch mit dem Wunsch an die Besucher, es ihm gleichzutun.

Nach der Veranstaltung lud die Marktgemeinde alle Besucher zu einem Imbiss ein.

