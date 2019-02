„So geht man mit Steuergeld nicht um, wir sagen ,Nein‘ zu diesem Vorhaben!“ „Eine sinnlose Steuergeldverschwendung durch die Mehrheitsfraktion, das ist eine Machtdemonstration auf Kosten des Steuerzahlers!“ Was bringt die Opposition, konkret die Gemeinderäte Josef „Joe“ Thoma (SP) und Franz Marchat (Bürgerliste Wir“) derart auf die Palme?

Es geht um den Beachvolleyplatz in Großrust. Wie ausführlich berichtet, ist der Pachtvertrag zwischen Grundeigentümerin und Gemeinde nicht verlängert worden. Nach Bemühungen von geschäftsführendem Gemeinderat Franz Schalhas (Bürgerliste Wir) konnte in letzter Sekunde Einvernehmen hergestellt werden, die Lösung, die am Tisch lag: Verlängerung des Pachtvertrages um drei Jahre bei geringfügiger Anhebung des Pachtpreises.

Die VP entwickelte eine andere Variante, die die Verlegung des Beachvolleyplatzes auf den Tennisplatz vorsieht. „Völlig unnötige Investitionen über 15.000 Euro und die Zerstörung des einziges Tennisplatzes mit Flutlicht erinnern mich ein bisschen an die Schildbürger, der Schwachsinn regiert scheinbar in unserer Gemeinde“, so Marchat. Er hoffe auf eine sparsame Lösung und zeige sich dabei zur Zusammenarbeit bereit. Sollte diese Lösung nicht zustandekommen, behalte er sich - wie übrigens auch Thoma - „rechtliche Schritte“ vor.

„Ich möchte eine gemeinsame Lösung“

In der Angelegenheit zuständig ist geschäftsführender Gemeinderat Thomas Amon (VP): „Mir geht es in der Frage des Beachvolleyballplatzes darum, eine gemeinsame Lösung zu finden. Eine, die von allen Fraktionen, aber auch von den jungen Leuten und den beteiligten Vereinen getragen wird. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Sportausschuss bin ich dazu laufend und überparteilich in Kontakt. Der Platz mit dem Flutlicht ist uns übrigens vom Tennisclub angeboten worden, wir hätten auch den zweiten oder dritten Platz genommen. Der Platz wird nicht zerstört, es wird lediglich Sand aufgebracht.“

Als jungem Menschen und Jugendgemeinderat sei es ihm wichtig, auch finanziell nachhaltige Lösungen zu finden: „Wir brauchen einen Ort, wo der Beachvolleyballplatz möglichst lange bleiben und kostengünstig erhalten werden kann. Daher arbeite ich derzeit mindestens zwei Varianten aus, über die wir dann entscheiden müssen.“

Thomas Amon abschließend: „Ein Gedanke sei bei aller finanziellen Vorsicht noch angebracht: Dass unsere Gemeinde für junge Menschen lebenswert bleibt, dafür müssen wir immer wieder auch etwas Geld in die Hand nehmen. Denn schließlich sind viele junge Leute, die allein oder mit ihren Familien hier leben und arbeiten, die beste Investition in die Zukunft.“