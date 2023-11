Zwei Gleise zwischen Herzogenburg und St. Pölten?

Wird der Traum von Anton Heinzl wahr? Der unermüdliche Kämpfer für den öffentlichen Verkehr stellte fest: „Die Bahnstrecke St. Pölten – Herzogenburg ist am Limit. Bis 1968 war die Strecke zweigleisig, wurde dann jedoch als unrentabel eingestuft und das zweite Gleis wurde abgebaut. Ein Fehler und eine kurzsichtige Entscheidung, wie man heute sieht. Großfirmen und Nahverkehrsexperten drängen auf höhere Kapazitäten – was fehlt, ist das zweite Gleis.“ Diese Sätze des ehemaligen SPÖ-Nationalratsabgeordneten aus St. Pölten stammen aus dem März 2007. Auch damals befand sich die Zweigleisigkeit in den Investitionsplanungen der ÖBB, fiel beim Verkehrsministerium aber durch. Seinerzeit war der Ausbau der 9,3 Kilometer langen Strecke mit rund 70 Millionen Euro veranschlagt. Verkehrsminister war übrigens Heinzls Genosse Werner Faymann.

16 Jahre später befindet sich das Projekt im Rahmenplan der ÖBB für die Jahre 2024 bis 2029. Jetziger Kostenpunkt: 216,3 Millionen Euro. Die Realisierung ist erst für die Jahre 2029 bis 2033 vorgesehen. Für den Verkehrssprecher der ÖVP NÖ, Landtagsabgeordneten Florian Krumböck, ist es dennoch ein Grund zur Freude. Die Ausbaumaßnahme sei ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der „Regio-S-Bahn St. Pölten“, die Krumböck mit dem damaligen Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko vorgestellt habe. „Der Ausbau ermöglicht es, die S 40 im ganztägigen Halbstundentakt zu führen. Das bringt, wenn man beide Richtungen zusammenzählt, 73 Züge pro Tag zwischen St. Pölten, Herzogenburg und Traismauer statt der bisherigen 43. Das ist eine Steigerung von unglaublichen 70 Prozent“, berichtet der Abgeordnete.

Profitieren könnten nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner von Traismauer, Inzersdorf-Getzersdorf und Herzogenburg. „Auch in der Landeshauptstadt wird die S-Bahn damit attraktiver und bindet Unterradlberg, Oberradlberg und Viehofen deutlich besser ans Stadtzentrum an“, so Krumböck, der auch Stadtrat in St. Pölten ist. „Hier ist jetzt aber auch die Stadtregierung gefordert, gemeinsam mit dem NÖ Landesstraßendienst und den ÖBB eine Lösung für den Bahnübergang in Unterradlberg zu finden. Der Halbstundentakt wird hier sonst zur echten Herausforderung für die Straßenverkehrsteilnehmer, wie etwa den Stadtbus LUP.“

In Stein gemeißelt ist der zweigleisige Ausbau allerdings nicht, wie das Beispiel der Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Herzogenburg und Krems beweist. Auch sie befand sich im Rahmenplan für Investitionen und Instandhaltungen der Infrastruktur. Das Projekt war unter Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) bereits auf Schiene, sein Nachfolger Norbert Hofer (FPÖ) nahm es wieder aus dem Programm. Nun ist von einer Elektrifizierung überhaupt keine Rede mehr, stattdessen wird man mit Akkuzügen das Auslangen finden. Diese Züge laden sich im elektrifizierten Teil der Strecke (St. Pölten – Herzogenburg) auf und nutzen diese Kapazitäten auf den weiteren Streckenkilometern (Herzogenburg – Krems – Horn). 16 solcher Züge hat man, wie ausführlich berichtet, bestellt. Kostenpunkt: 194 Millionen Euro. Die Inbetriebnahme soll im Jahr 2028 erfolgen.