Kapellner Schüler lernten für das Leben

Die Gemeinde hat mit Unterstützung des Regionalen Mobilitätsmanagement NÖ-Mitte der NÖ.Regional einen spannenden und lehrreichen Tag rund um das Thema Öffentlicher Verkehr für die dritte und vierte Klasse der Volksschule Kapelln organisiert.

Mit dem Schulwechsel der vierten Klassen im nächsten Schuljahr kommen neue Herausforderungen und neue Schulwege auf die Kinder zu. Mit der Aktion „Mobilitätsschule“ der NÖ.Regional sollen die Kinder lernen, die öffentlichen Verkehrsmittel selbstständig und sicher zu nutzen und einen Grundstein für ein klimaschonendes Mobilitätsverhalten bis ins Erwachsenenalter zu legen. Nach einer kurzen Begrüßung in der Volksschule machten sich die Kinder samt Lehrern und den Vertretern von NÖ.Regional und Verkehrsverbund Ost-Region auf zur Bushaltestelle, um pünktlich den Bus nach St. Pölten zu erwischen. An der Bushaltestelle und während der Busfahrt wurden das richtige Verhalten beim Busfahren erklärt und in die Tat umgesetzt. In St. Pölten angekommen, sind die Klassen von Mitarbeitern der ÖBB für eine Führung durch den Hauptbahnhof St. Pölten in Empfang genommen worden. Fahrpläne, Monitore, Beschilderungen und Bodenmarkierungen auf den Bahnsteigen wurden inspiziert und besprochen. Nach einer wohlverdienten Pause ging es mit dem Bus auch wieder zurück in die Volksschule Kapelln wo noch ein Stationenbetrieb zum analogen und digitalen Fahrplanlesen des Regional- und Stadtverkehrs in St. Pölten auf die Schüler wartete. Ein besonderes Highlight war der große „Handyscreen“ desr VOR, auf dem die Online-Auskunft und der VOR-A-nach-B-Routenplaner ausprobiert werden konnten.