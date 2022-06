Region Herzogenburg: Der steinige Weg zum Anruf-Sammel-Taxi

Werbung

Pendler in der Region warten seit mehreren Jahren auf zwei Projekte, die vielfach angekündigt, aber bis dato nicht im Ansatz verwirklicht worden sind: die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Herzogenburg und Krems sowie der zweigleisige Ausbau der Strecke zwischen Herzogenburg und St. Pölten. Zuletzt hieß es seitens des Verkehrsministeriums, dass der Abschluss der Arbeiten im Jahr 2028 vorgesehen ist.

Wesentlich zügiger könnte es beim dritten Projekt gehen, dem geplanten Anrufsammeltaxi (AST) Unteres Traisental-Fladnitztal.

Es soll nicht nur, aber auch gewährleisten, dass Bahnpendler die „letzte Meile“ zu ihrer Wohnung oder zu ihrem Haus öffentlich zurücklegen können.

Ursprünglich sollte sich der Bewegungsraum dieses Taxis über drei Bezirke erstrecken, doch Paudorf (Bezirk Krems) entschied sich frühzeitig, ein anderes Projekt mit Gemeinden im Umfeld zu realisieren:

Inzersdorf-Getzersdorf wollte von Beginn an abwarten, ansonsten waren aus der Region alle Gemeinden sowie Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) mit im Boot. Nach der jüngsten Besprechung mit Vertretern des Verkehrsverbundes Ost-Region und der Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten des Amtes der NÖ Landesregierung schieden die Gemeinden Perschling und Kapelln aus, die NÖN berichtete.

Mit dabei sind nun „nur“ noch Herzogenburg, Traismauer, Wölbling, Statzendorf, Obritzberg-Rust, Nussdorf und Sitzenberg-Reidling. Letztere Kommune hat mündlich abgesagt. Dort gibt es den Wunsch, Pendler auch zum Bahnhof Tullnerfeld zu bringen oder von dort zu holen:

„Angefahren werden die Bahnhöfe Herzogenburg, Traismauer und Statzendorf“, stellt Wölblings ÖVP-Vizebürgermeister Peter Hießberger, einer der treibenden Kräfte des Projekts, fest.

Entscheidung fällt in den Gemeinderäten

Bislang handelt es sich beim „Dabeisein“ um Willensbekundungen. In den kommenden Wochen soll sich entscheiden, welche Gemeinden dann tatsächlich mit an Bord sein werden, denn im September sind dann Beschlüsse der Gemeinderäte fällig, ehe das Projekt dann tatsächlich gestartet wird. Peter Hießberger weiß um einen Wermutstropfen, den es wohl oder übel zu schlucken gilt: „Die rasant gestiegenen Treibstoffkosten machen eine neue Kalkulation erforderlich, die den Transport für die Bürger nicht billiger macht.“

Dass sich Öffi-Fahren zunehmend Beliebtheit erfreut, zeigt die Anzahl der verkauften Klimatickets: Im Bezirk St. Pölten sind 5.468 verkauft worden, in der Stadt St. Pölten 3.037, NÖ-weit waren es 64.489.

„Mit günstigen Tarifen allein ist es nicht getan, das haben wir bereits mit Einführung der Tickets gesagt. Was es braucht, ist der konsequente Ausbau des Angebotes. Es braucht so schnell wie möglich neues Zugmaterial mit mehr Plätzen, um den Überlastungen gerade in stark frequentierten Zeiten entgegenzuwirken. Abgesehen davon braucht es aber weiterhin Investitionen in die Infrastruktur“, betont Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP).

