Ein schneller Abgang von Nußdorfs Amtsleiter: Ortschef enttäuscht

Am ersten „offiziellen Arbeitstag“ im Jahr 2012 stand zunächst das Kennenlernen der Mitarbeiter als auch der in der Politik führend agierenden Personen im Mittelpunkt. Danach erfolgte ein „Mitarbeiter-Gruppenfoto“, bevor das Aktenstudium für den neuen Amtsleiter begann. Im Bild: Leopoldine Hönigsberger, geschäftsführender Gemeinderat Walter Pernikl, Amtsleiter Markus Kotzina, Sylvia Scharl und Bürgermeister Heinz Konrath. Bis auf auf Kotzina sind bis heute noch alle anderen abgebildeten Personen in der Gemeinde tätig.

Foto: Archiv/Günther Schwab