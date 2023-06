Herzogenburger Garten der Generationen ist eröffnet

Am vergangenen Samstag gab es die offizielle Eröffnungsfeier im Garten der Generationen. Es war ein schönes Fest mit zahlreichen Gästen, Führungen durch das Gelände, Kasperltheater für die Jüngsten, vegetarischem Essen und Livemusik am Lagerfeuer. Somit fand eine Vision, die der damalige und jetzt emeritierte Herzogenburger Rechtsanwalt Markus Distelberger, Jahrgang 1954, ihren Abschluss. Sie hatte 2007 bei einem Spaziergang mit seiner ältesten Tochter Teresa am Rand von Herzogenburg begonnen.

Damals entdeckte er das Areal des heutigen Gartens der Generationen. Felder an einer Hauptstraße und neben einer angrenzenden Wohnsiedlung mit Einfamilienhäusern – viel mehr war es nicht. Doch Distelberger hatte eine Vision – und sie begann nach diesem Spaziergang Wirklichkeit zu werden; auch wenn der Weg ein langer werden sollte. Dem Baubeginn im Jänner 2021 ging ein aufwendiger Prozess voraus: Umwidmung des Grundstücks, Entwurf des Masterplans, Aufbau des Vereins und der Organisationsstruktur der Gemeinschaft, architektonischer Entwurf der Gebäude, Aufstellung der Finanzierung über einen Vermögenspool oder Bauverhandlungen.

Ein erstes Gemeinschaftshaus wurde errichtet, ein Garten angelegt – und dann ging es Schlag auf Schlag. Nach zweieinhalbjährigen Bauzeit entstanden 25 Wohneinheiten – die bereits alle belegt sind – und eine betreute Wohnmöglichkeit.

Bei der Wahl der Baumaterialien in den unterschiedlichen Bauphasen war die Kombination von Ökologie und Leistbarkeit entscheidend. Das Quellhaus, das kleine Gemeinschaftshaus, ist eine Holzständer-Strohballen-Konstruktion mit Lehmverputz und entstand weitgehend im Eigenbau – für die Wohnungen und das große Gemeinschaftshaus entschied man sich für 50 Zentimeter breite Lochziegel, die über sehr hohe Wärmedämmwerte verfügen. Die Wärmeregulierung der Gebäude erfolgt im Sommer wie im Winter über ein Kombinationssystem aus Sonnen- und Erdenergie. Das Abwasser wird vor Ort geklärt und wieder in den eigenen Kreislauf zurückgeführt. „Es ist uns ein Anliegen, im Sinne der Kreislaufwirtschaft so wenig Ressourcen wie möglich zu verbrauchen und ökologisch verantwortungsvoll zu leben und zu arbeiten“, betont Markus Distelberger.

Für Seminare und Veranstaltungen stehen drei unterschiedliche Räume in zwei Gebäuden zur Verfügung – und es gibt auch eine Gemeinschaftsküche. Mit rund 1.500 Quadratmetern sind die Anbauflächen auf dem weitläufigen Grundstück derzeit groß. Sie werden gemeinsam bewirtschaftet. An bestimmten Gartentagen hilft die ganze Gemeinschaft mit, vor allem, wenn größere Arbeiten anstehen, ansonsten kümmert sich vor allem der Gartenkreis um die Pflanzen.