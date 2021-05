„Der ,Weg der alten Bäume‘ gelangt in unserem schönen Dunkelsteinerwald nach langer Vorbereitungszeit in die Umsetzung. Gerade in der jetzigen Zeit nutzen viele Menschen den Erholungsort Wald. Es wird zwei Routen geben, die entlang der beschilderten Bäume führen. Danke an die Waldbesitzer, die ihre Zustimmung gaben.“ Diese Frohbotschaft hat SPÖ-Bürgermeisterin Karin Gorenzel in der jüngsten Gemeindezeitung verkündet.

Doch der „Baum-Weg“ hat einen riesigen Haken, wie ÖVP-Vizebürgermeister Peter Hießberger aufzeigt: „Im Jahr 2019 wurde die Errichtung eines Wölblinger Baumweges, auch, Weg der alten Bäume‘ genannt, in Angriff genommen. Wie sich jetzt herausgestellt hat, kam es hier im Management zu schweren Mängeln. Zustimmungen der Grundbesitzer fehlten oder wurden in unzureichender Qualität erteilt. Ich bin mir sicher, Bürgermeisterin Karin Gorenzel wird sich um Aufklärung bemühen.“

Vor allem die offenbar missglückte Kommunikation findet Vizebürgermeister Peter Hießberger schade: „Das Projekt wäre durchaus sinnvoll. Ich habe aber großes Verständnis für die Waldbesitzer und Baumeigentümer. Dass Informationstafeln ohne Wissen der Besitzer aufgestellt werden, kann nicht gut gehen! Es wäre schön, wenn sich die Sache aufklärt und sich mit einer einfachen Entschuldigung aus dem Weg räumen lassen würde. Man muss aber auch akzeptieren, wenn die Besitzer nun kein Interesse mehr an so einem Projekt haben. Der Ball liegt bei der Bürgermeisterin.“

„Ohne Wissen und ohne Zustimmung“

Hintergrund ist ein Schreiben, das die Gutsverwaltung Walpersdorf Anfang Mai an die Marktgemeinde Wölbling gerichtet hat. Darin heißt es: „Sie haben in den Revieren der Stifte Göttweig und Herzogenburg sowie der Gutsverwaltung Walpersdorf Tafeln angebracht beziehungsweise anscheinend einen Baum-Erlebnisweg angelegt. Da dies ohne unser Wissen und ohne unsere Zustimmung erfolgt ist, haben wir versucht, den Sachverhalt telefonisch mit ihrem Amt zu klären. Eine befriedigende Antwort haben wir bis dato nicht erhalten.“

Konsequenz: „Die Gutverwaltung fordert die Gemeinde im Namen der betroffenen Reviere auf, die konsenslos angebrachten Tafeln umgehend zu entfernen beziehungsweise die Anlage derartiger Wege zu unterlassen.“

Dabei, so heißt es seitens der Gutsverwaltung im NÖN-Gespräch, sei man keineswegs prinzipiell gegen einen solchen Weg: „Ein solches Projekt muss man professionell abhandeln. Erst Gespräche, dann ein Konzept, dann Vereinbarungen beziehungsweise Verträge. Da muss gar nichts neu erfunden werden, denn solche Musterverträge vom Land NÖ gibt es seit mehr als 20 Jahren und sind genau für solche Fälle gedacht.“

„Ein solches Projekt muss man professionell abhandeln"

Möglicherweise sind die Wogen am Weg der Glättung. Gestern, Dienstag (nach Redaktionsschluss), fand eine Besprechung zwischen Ortschefin Gorenzel und den Vertretern der Gutsverwaltung sowie der beiden Stifte statt. „Ich bin mir meines Fehlers bewusst und bin zuversichtlich, eine gute Lösung zu finden“, schrieb die Bürgermeisterin im Vorfeld dem Vizebürgermeister. Diese gute Lösung ist auch akut erforderlich, zumal es für das 20.000-Euro-Projekt bereits druckfrische Folder gibt. Gefördert wird das Vorhaben übrigens auch von Leader und ecoplus.

Im NÖN-Gespräch erklärt Bürgermeisterin Gorenzel, dass es im Vorfeld des Projekts sehr wohl Gespräche mit den Waldbesitzern, also mit den betreffenden Gutsverwaltungen, gegeben hat, konkret zur Beschilderung jedoch nicht. „Bei der nunmehrigen Besprechung am geht es jetzt konkret um die Tafeln. Wir werden etwa schriftlich festhalten, dass die Beschilderung im Eigentum der Gemeinde sein wird“, sagt Gorenzel im Vorfeld des Termins. Auch gegenüber der NÖN betonte die Ortschefin noch einmal: „Ich bin guter Dinge, dass das Gespräch gut verlaufen wird und wir eine gute Einigung für den Weg der alten Bäume finden werden.“