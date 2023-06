Traismaurer Brassfestival war wieder ein Hit

Das Brassfestival am Hauptplatz Traismauer hat mittlerweile schon Tradition. Bereits zum 21. Mal fand dieses Open-Air-Festival, organisiert von den Traismaurer Musikvereinen und dem Elternverein der Musikschule Traismauer statt.. Drei Tage erklangen traditionelle und moderne Töne, gespielt von Ensembles, Bands und Blasorchestern, über den Hauptplatz. Das Organisationsteam bestand aus Vertretern des Musikvereins Traismauer (Alfred Bauer), des Bläserkorps Hollenburg-Wagram (Daniel Steiner, Carina Deix), des Elternvereins der Musikschule und aus Musikschulleiter Andreas Rauscher.

Eröffnet wurde das Festival mit Darbietungen von Kindern der „Musikalischen Früherziehung“ des Kindergartens, gefolgt von einem Konzert der Musikschule Unteres Traisental mit Ensembles und Schülern aller drei Musikschul-Standorte. „Die konzertanten Auftritte der Musikschüler waren eine einzigartige Leistungsschau mit einer großen Programmvielfalt“, lobte der ehemalige Traismaurer Musikschuldirektor Alfred Kellner, der seinen erkrankten Nachfolger vertrat.

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen der modernen Blasmusik. Die gastgebenden Kapellen Musikverein Traismauer und Bläserkorps Hollenburg/Wagram intonierten zum Teil „fetzige“ Blasmusik. Als Hauptacts waren am Samstag-Abend „Herta Bläst“ und die „Desperate Brasswives“ zu Gast.

Nach der Festmesse am Sonntag in der Stadtpfarrkirche, die von der Jagdhornbläsergruppe Traismauer unter der Leitung von Hornmeister Josef Neubacher musikalisch umrahmt wurde, folgte ein zünftiger Frühschoppen am Hauptplatz mit den beiden veranstaltenden Musikkapellen und dem Ensemble „Dogetha Blech“. Zudem gab es auch Turnvorführungen durch Schüler der Neuen Mittelschule Traismauer.

Mit dem Wetter hatten die Veranstalter diesmal Glück, denn die angekündigten Regenschauer waren rechtzeitig vor Programmbeginn durchgezogen.

Unter den hunderten Gästen befanden sich auch Bürgermeister Herbert Pfeffer, Vizebürgermeister Thomas Woisetschläger, die Stadträte Georg Kaiser, Admir Mehmedovic und Veronika Haas, Bezirksjägermeister Johannes Schiesser, die Schuldirektoren Renate Obritzberger und Harald Blamauer, die Kindergartendirektorinnen Ingrid Andrä und Anita Stiefvater sowie zahlreiche weitere Wirtschafts-, Schul- und Vereinsvertreter.