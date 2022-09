Neuer Novize im Chorherrenstift Herzogenburg

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In der Vesper am Vorabend des Augustinusfestes ist der 1995 in Lubsko/Westpolen geborene Dawid Niewiadomski als Novize in das Chorherrenstift aufgenommen worden. Er erhielt den Ordensnamen Joachim.

Er ist in einer gläubigen Familie zusammen mit einem Bruder aufgewachsen, die Glaubenspraxis der Eltern und das Vorbild des Heimatpfarrers hatten starken Einfluss auf ihn. „Die Geschichte meiner Berufung reicht bis in meine frühe Kindheit zurück. Von den ersten Jahren meines Lebens an war ich fest davon überzeugt, dass Gott mich zu einer besonderen Mission in der Kirche beruft, die das Priestertum Christi ist. Dieser Gedanke begleitete mich ständig nicht nur in meinen Gebeten, sondern auch während meiner kirchlichen Dienste als Ministrant und Organist“, so Dawid Niewiadomski, jetzt Herr Joachim.

Der Novize ist überzeugt, dass er in der Gemeinschaft des Stiftes den richtigen Ort gefunden habe, wo er seine Berufung und sein weiteres Leben bilden möchte.

