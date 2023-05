Wieder Wirbel ums Parken in der Herzogenburger Innenstadt

Es ist ein bedrückendes Erlebnis, das eine Nussdorferin schildert. Sie ist Notstandshilfebezieherin und zu 70 Prozent behindert. Krankheitsbedingt. Vor einigen Tagen begab sie sich auf den Weg zur Apotheke nach Herzogenburg. „Mit Freude fand ich einen Parkplatz gegenüber der Apotheke“, schildert sie. Es sollte die einzige Freude an diesem Tag bleiben. Um 15.18 Uhr hat die Frau bezahlt: Erst 105 Euro in der Apotheke und dann 27 Euro für den Strafzettel. „Beim Hingehen zum Auto sah ich schon den Erlagschein. Er wurde um 15.15 Uhr ausgestellt“, berichtet die Dame. Sie rief sofort bei der Stadtgemeinde an, erfuhr, dass die Straßenaufsicht für das Organmandat verantwortlich ist. „Eigentlich hätte ich wissen müssen, dass in Herzogenburg Kurzparkzone ist“, gibt sich die Nussdorferin letztlich selbstkritik. Die Straße, an der sich die Apotheke befindet, sei jedoch offenbar eine sichere Einnahmequelle.

Wie schnell die Straßenaufsicht in Herzogenburg ist, musste in der Vorwoche auch ein Pensionist aus der Stiftsstadt zur Kenntnis nehmen: „Ich habe nur ein Packerl aufgegeben, Sekunden später hatte ich schon den Strafzettel“, ärgert er sich. Er beschwerte sich bei der Stadtgemeinde; erfolglos.

Man wolle niemanden abzocken, versichert Bürgermeister Christoph Artner im NÖN-Gespräch. Aber Ordnung müsse eben sein. Seit kurzer Zeit gibt es in der Stadt ein weibliches Straßenaufsichtsorgan, das stets freundlich und bemüht sei: „Die Frau ist allerdings schon mit argen Beschimpfungen konfrontiert worden“, weiß der Stadtchef. In einigen Tagen werde es einen Dreiergipfel mit dem zuständigen Stadtrat Martin Hinteregger (FPÖ), dem Aufsichtsorgan und ihm, Artner, geben. Dabei werde man auch Härtefälle erörtern, was aber kein Freibrief für Parksünder sei.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.