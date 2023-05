Ausgehend vom Landjugend Platzerl am Ortsende zu Haselbach gingen die teilnehmenden Perschlinger durch den Ort und bearbeiten Blumenrabatte, Wegränder und entfernten von den Anschlagtafeln alte Plakate. Zum Abschluss lud der Vorstand zum gemeinsamen Mittagessen in den liebevoll VAZ genannten Geräteschuppen am Sportplatz.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.