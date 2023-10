70 Teilnehmende bei Wandertag in Perschling

70 Teilnehmer nahmen am Nationalfeiertag am traditionellen Familienwandertag der Ortsgemeinschaft Perschling teil. Der 11 km lange Rundwanderweg führte vom Sportplatz Perschling nach Heiligenkreuz Gutenbrunn und wieder zurück. Vor der Barockkirche in Heiligenkreuz war nicht nur die Labstelle eingerichtet, Susanne Jilch führte gemeinsam mit Hans Richard Neuhauser durch das Gotteshaus.

Im Ziel beim „VAZ“ Perschling gab es nicht nur Speisen und Getränke sondern vor allem auch die Auflösung und Prämierung der heurigen Schätzfrage, die nach dem Durchschnittsalter der in Perschling hauptgemeldeten Personen fragte. Die beste Schätzung gab Obmann-Stellvertreter Walter Ranzenbacher mit 44,7 Jahren ab und verfehlte das errechnete Alter von 44,63 Jahren nur um 0,07. Obmann Christoph Krendl übergab noch sechs weitere Preise und bedankte sich für die Teilnahme und bei den Sponsoren für die zur Verfügung gestellten Preise. Der Vorstand der Ortsgemeinschaft sorgte gemeinsam mit einigen Helfern für Speisen und Getränke und zeichneten so für den gemütlichen Ausklang des Wandertages verantwortlich.