Kapelln hat viel vor

Nach dem Besuch einiger Gemeinden, die als Vorbilder für die angestoßene Ortskernentwicklung von Kapelln dienen können, stellt Bürgermeister Alois Vogl die Schwerpunkte vor: Das neue örtliche Raumordnungskonzept wurde bereits in der vergangenen Gemeinderatsitzung beschlossen. Die Ortskernabgrenzung des Hauptortes Kapelln ist im September 2022 fixiert worden - dies soll einen Zugang zu höheren Förderungen für Projekte in diesem Bereich ermöglichen. Das an das Gemeindeamt angebaute Gebäude, das gemeinsam mit einem großen Baugrund erworben wurde, wird im Juni abgerissen, sodass eine Neunutzung erfolgen kann. Das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Kapelln soll ab nächsten Jahr am neuen Standort - rechts neben der Bundesstraße 1 am Ortsende Richtung Perschling gebaut werden und schließlich wird der Standort des Nahversorgers evaluiert.

