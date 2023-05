Kapellner besuchten mögliche Vorbilder

Die Belebung und Gestaltung des Ortskerns ist in Kapelln ein zentrales Thema in der Mittelpunktgemeinde. Eine interessierte Gruppe Kapellner besuchte deshalb gelungene Beispiele in Reinsberg, Rabenstein an der Pielach und Markersdorf-Haindorf. Der Ortskern in Kapelln ist ein breit diskutiertes Thema, viel Neues hat sich in den vergangenen zwei Jahren ergeben. Der Neubau des Feuerwehrhauses steht am Plan, die Gemeinde konnte Gebäude in unmittelbarer Umgebung des Gemeindehauses erwerben. Nun stehen Flächen zur Verfügung, die einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden sollen. Ein zentraler Wunsch ist dabei die Übersiedlung des Nahversorgers.

Um einen Eindruck zu bekommen, wie andere Gemeinden mit ähnlichen Situationen umgehen, startete eine Gruppe zur Exkursion in drei Gemeinden. In Reinsberg gab Vizebürgermeister Reinhard Nosofsky Einblick in den Planungsprozess seit 2010, der nun mit der Eröffnung des „Musiums“ einen Höhepunkt erreicht hat. Der Neubau des Kindergartens direkt daneben sowie die Übersiedlung des Geschäfts in den Ortskern waren ebenfalls wichtige Schritte zur Neubelebung des Ortskerns. Derzeit wird gerade das Gemeindeamt renoviert.

In Rabenstein erzählte Bürgermeister Kurt Wittmann über den Entstehungsprozess des Ortskerns, der mit dem Ankauf und Abriss einiger Gebäude begann. Der Nahversorger konnte ebenfalls im Zentrum angesiedelt werden, Wohnungen sind entstanden.

Markersdorf-Haindorf ist das neueste Projekt – der Planungsprozess hat vor zehn Jahren begonnen, Ende 2023 sollen die neu entstandenen Gebäude ihrer Bestimmung übergeben werden. Das Gemeindeamt, eine Kinderbetreuungseinrichtung und Wohnungen sowie ein offener Platz sind im Entstehen. "Vor allem der Entscheidungsfindungsprozess ist dabei hervorzuheben, die Einbindung der Bürger ist dabei immer wertvoll!" erzählte der Bürgermeister Friedrich Ofenauer.

„Wir haben sehr viele Eindrücke gewonnen“, waren sich Bürgermeister Alois Vogl und Vizebürgermeister Franz Rödl einig. Welche Schritte sie nun konkret einleiten, damit das Ortskernprojekt starten kann, möchte das Duo in den kommenden Tagen öffentlich machen.

