Ein Fahrrad ließ ein Rumäne (34) in Neulengbach mitgehen, fuhr damit spazieren und sackte dabei in Ossarn eine Geldbörse aus einem unversperrten Auto ein. Geständig ist er vorm Richter nicht. „Man sollte über mich nicht verhandeln, denn ich bin unschuldig. Ich bin nicht so einer“, beteuert er. Die Frage des Richters, ob er vorbestraft ist, verneint er. „Hier irren Sie“, sagt darob der Richter zum Angeklagten, „Sie wurden bereits in Italien wegen Diebstahls verurteilt.“ Der 34-Jährige schüttelt vehement den Kopf: „Man verwechselt mich und sollte mich in Frieden lassen.“

Bei der Verhaftung des Rumänen wurde nicht nur das gestohlene Fahrrad sichergestellt, sondern auch ein Lottoschein aus der entwendeten Geldbörse gefunden. Zu Letzterem sagt er: „Da hat die Polizei etwas durcheinandergebracht.“

Für den Rumänen setzt es 15 Monate teilbedingt, drei Monate davon im Gefängnis (nicht rechtskräftig). „Vor-Haft wird angerechnet. Bis November dürfen Sie die Anstaltsküche genießen“, erklärt der Richter dem Angeklagten das Urteil. „Ach“, seufzt dieser, „da könnten Sie mich doch gleich entlassen.“