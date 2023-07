Internationale Musiker im Barockschloss Heiligenkreuz-Gutenbrunn

Der „Romantische Salon“ mit dem Violinisten Jose Luis Paz Pantoja, der Sopranistin Jolanta Stanelyte und Guido Galterio am Klavier lockte wieder zahlreiche Musikliebhaber ins Barockschloss Heiligenkreuz-Gutenbrunn, wo im Rahmen des Ost-West-Musikfestes Werke von Rachmaninow, Tschaikowsky, Puccini und Joaquin Nin zu hören waren. Die drei international anerkannten Musiker begeisterten das Publikum – zu ihnen zählten auch die Stammgäste Hans Peter Schmidtbauer und Friederike Tesar.

Jose Luis Paz Pantoja aus Venezuela ist Preisträger des Beethoven-Violinwettbewerbs 2022 und war bei den Kärntner Opernfestspielen sowie beim Wiener Kammerorchester zu hören. Nach ihrem Abschluss in Cello, Komposition, Klavier und Gesang an der Musikakademie Vilnius in Litauen zog Jolanta Stanelyte nach Italien, um dort ihre Kenntnisse der italienischen Oper und des Gesangs zu vertiefen. Auch sie ist Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe. Guido Galterio spezialisierte sich am Salzburger Mozarteum und arbeitet mit international renommierten Dirigenten und Solisten zusammen.