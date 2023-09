Zwei Weltklasse-Pianisten im Schloss Heiligenkreuz

Ein Spitzenprogramm gab es beim vorletzten Konzert heuer im Rahmen des Ost-West-Musikfestes im Schloss Heiligenkreuz, wo Marco Schiavo und Sergio Marchegiani Werke von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Franz Schubert, Antonín Dvořák und Gioachino Rossini brachten.

Beide konzertierten unter anderem schon im Goldenen Saal im Wiener Musikverein, im Wiener Konzerthaus, im Mozarteum Salzburg, in der New Yorker Carnegie Hall, in der Berliner Philharmonie, im Prager Dvořák-Saal, in der Suntory Hall in Tokio sowie in Rom, Paris, London, Sofia, Montreal, Hongkong, Bangkok und Singapur. Sie lehren an den Konservatorien Alessandria und Potenza und sind weltweit zu Meisterkursen eingeladen. Die Kritikerinnen und Kritiker loben Marco Schiavo und Sergio Marchegiani für ihre Expressivität, Natürlichkeit, Intensität und Energie.