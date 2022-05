Tennis einmal anders: Neues Angebot in Traismauer

Werbung LFS Pyhra Anzeige Von Kälberwettlauf bis Firmenpräsentationen

Mit einer neuen Initiative versucht man dem Tennissport in Traismauer neuen Schwung zu verleihen und junge Talente zu finden. In enger Kooperation zwischen dem SC Traismauer Tennis und der Stadtgemeinde Traismauer wurde in den vergangenen Monaten eine neue Padel-Tennisanlage errichtet und im Beisein mehrerer Gemeindevertreter eröffnet.

Padel (oder Padel-Tennis) ist eine spanische Outdoor-Schlägersportart, die im Doppel gespielt wird. In den letzten Jahren wurde die Sportart auch außerhalb von Spanien und Lateinamerika immer bekannter und zählt inzwischen zu den beliebtesten Freizeitsportarten weltweit.

„Die Zählweise ist gleich wie beim Tennis. Für Padel-Tennis gibt es eigene Schläger und auch die Bälle sind etwas kleiner und leichter als Tennisbälle.“ SCT-Tennis Obmann Peter Bock erklärt die Trendsportart

„Ein Padelcourt ist genormt mit den Maßen 10 Meter mal 20 Meter und wird von einem Netz in zwei Spielhälften getrennt. Der Court wird seitlich-mittig von Gitterpaneelen umfasst, hinten und seitlich-hinten wird er durch Sicherheitsglas begrenzt“, so der SC Tennis Obmann Peter Bock bei der Vorstellung der Anlage. Weiters: „Der Courtboden ist ein Kunstrasen mit Sandfüllung. Die Zählweise ist gleich wie beim Tennis. Für Padel-Tennis gibt es eigene Schläger und auch die Bälle sind etwas kleiner und leichter als Tennisbälle.“

Die neue Padeltennis-Anlage ist täglich von 8 bis 22 Uhr über die Homepage des Tennisvereins www.sctraismauertennis.at buchbar. Eine Stunde für Nichtvereinsmitglieder kostet 20 Euro.

Zum Schnuppern in diese Trendsportart kann man die Spielutensilien auf Anfrage beim Tennisverein ausleihen. Bei regelmäßigem Spielbetrieb sollte man selbst die Schläger als auch die Bälle mitbringen.

„Die Gesamtkosten des Projekts inklusive der Herstellung des Unterbaues als auch den begleitenden Arbeiten, wie Beleuchtung und Gestaltung des Umfelds der Anlage, belaufen sich auf rund 75.000 Euro. Die Kosten werden jeweils zur Hälfte von dem Tennisverein als auch der Stadtgemeinde getragen“, so der Sportstadtrat Admir Mehmedovic. Weitere Informationen unter info@sctraismauertennis.at.

