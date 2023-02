Mahlzig geschlossen: Nachfolger für Herzogenburger Lokal gesucht

Seit Mai 2018 gibt es das Mahlzig beim Clever-Hotel im Süden der Stadt – und vergangenen Freitag wurden dort den Gästen – und nicht nur den Hotelgästen, sondern auch den Besuchern von der Straße – zum letzten Mal das eigens gebraute Hausbier und auch die letzten Speisen serviert – denn seit Samstag ist das allseits beliebte Lokal geschlossen.

„Kaum haben wir einen richtig eingeschult, hat er sich schon wieder verabschiedet – und das ist für uns nicht weiter tragbar, deshalb wollen wir das Lokal verpachten.“ Co-Betreiber Siegfried Schicklgruber

Betrieben wurde das Gasthaus von Siegfried Schicklgruber, Geschäftsführer des Clever-Hotels, und Jürgen Winkler, die sich gemeinsam mit der Service-Leiterin Bernadette Freistätter bemühten, die Gäste zufriedenzustellen.

Doch nun machen ihnen nicht nur die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten, sondern vor allem das Personal zu schaffen, ohne das man heute keine gute Gaststätte führen kann. „Es gibt fast kein Personal mehr, das mehr als 25 oder 30 Stunden pro Woche arbeiten will und sich wirklich um die Gäste bemüht. Kaum haben wir einen richtig eingeschult, hat er sich schon wieder verabschiedet – und das ist für uns nicht weiter tragbar, deshalb wollen wir das Lokal verpachten“, sagt Schicklgruber.

„Es gab zwar schon einige Anfragen, aber bis jetzt war nichts Konkretes dabei – mal sehen, wie es weitergeht. Wir hoffen doch, dass sich jemand findet, der so richtig einsteigen will“, so Schicklgruber, der sich wieder voll und ganz dem Clever-Hotel widmen will. Jürgen Winkler wird wieder mehr zum Autohandel zurückkehren, und Bernadette Freistätter, die eine Ausbildung zur Kindergartenpädagogin hat, wird auf diesem Gebiet ihre Zukunft bestreiten, obwohl sie – wie sie betont – sehr gerne hier gearbeitet hat.

