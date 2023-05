Paketzusteller stellte Ware im Wert von über 68.000 Euro nicht zu

Von Mai bis Dezember 2022 soll ein 24-jähriger Rumäne in seiner Rolle als Paketzusteller mehrere Pakete eines Waldviertler Unternehmen nicht zugestellt haben. Insgesamt fanden elf Sendungen nie ihren Weg zu dem Zwettler Waffenhändler. Der Gesamtwert der Ware beträgt 68.892 Euro. Der junge Mann soll die digitale Zustellbestätigung selbst unterschrieben und die Pakete behalten haben. Dafür musste er sich am Landesgericht St. Pölten verantworten.

Während der Ermittlungen behauptete der Angeklagte zwar, dass andere Zusteller für die verschwundenen Pakete verantwortlich waren, letztendlich zeigte er sich aber vollends geständig und bekannte seine Schuld. Er gab an, aus Geldnot gehandelt zu haben. Der Job als Paketzusteller sei sehr fordernd, aber schlecht bezahlt, und er unterstütze nebenbei noch seine Eltern in Rumänien.

Er soll die Pakete in Traismauer zur Auslieferung angenommen, sie aber nie ins Waldviertel gebracht haben. Die Ware soll der 24-Jährige teilweise an Bekannte in Rumänien verkauft haben, den Rest habe er nach eigenen Angaben „weggeworfen“, weil er Angst hatte. Er wurde zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt und muss den entstandenen Schaden von 68.892 Euro zurückzahlen. Außerdem muss er dem Besitzer des Waffenhandels 300 Euro als Aufwandsentschädigung zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.