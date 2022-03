FPÖ Herzogenburg: Hinteregger nahm als Obmann seinen Hut

Es war ein denkwürdiger Parteitag, der am vergangenen Samstag in der FPÖ-Zentrale in St. Pölten über die Bühne ging. Die personell starke Herzogenburger Stadtpartei ließ sich auf einen Zusammenschluss mit drei anderen Organisationen ein, und zwar mit der funktionierenden FPÖ Inzersdorf-Getzersdorf, der mehr als brustschwachen FPÖ Traismauer und der nur am Papier existenten FPÖ Nussdorf.

„Durch die Bündelung erwarten wir uns eine Stärkung der dazu gekommenen Gemeinden“, erklärt die Obmann-Stellvertreterin der neuen „FPÖ Unteres Traisental“, Gemeinderätin Viktoria Hinteregger aus Herzogenburg.

Apropos Hinteregger: Ihr Vater Martin, der vor drei Jahren die Funktion des Herzogenburger Stadtparteiobmanns von Wolfgang Schatzl übernommen hatte, trat zurück. Er bleibt zwar im Vorstand, möchte sie nun aber voll auf seine Rolle als stellvertretender Bezirksparteiobmann konzentrieren.

Hintereggers Nachfolger heißt Sascha Pospischil. Er ist seit zehn Jahren Mitglied der „Blauen“ und aus Wien kommend über Prinzersdorf nach Herzogenburg übersiedelt: „Eine wunderschöne Stadt, die zu meiner echten Heimatgemeinde geworden ist“, sagt der 33-Jährige.

Wenn er sich nicht mit Politik beschäftigt, arbeitet der Haustechniker mit Holz: „Das Tischlern ist meine große Leidenschaft.“ Zu den Hobbys zählt auch Fußball: „Aber nur als Zuschauer. Rapid ist mein Lieblingsklub“, verrät er.

Die große Liebe gehört (vorerst) voll und ganz der FPÖ, denn Pospischil ist Single: „Man weiß nie, wann die große Liebe kommt.“

