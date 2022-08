Herzogenburg: Pfarrer Schörgmayer würdig verabschiedet

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Die Pfarre Heiligenkreuz-Gutenbrunn feierte ein dreifaches Fest. Mit der von Pfarrer Konsistorialrat Johannes Schörgmayer und Dechant Josef Seeanner konzelebrierten Festmesse wurde nicht nur das Patrozinium und das 60-jährige Hochzeitsjubiläum des Jubelpaares Ludmilla und Josef Wöss aus Erpersdorf, sondern vor allem die Verabschiedung des langjährigen Priesters gefeiert.

Der neue Kirchenchor der Pfarre unter der Leitung von Michael Muck und Organistin Anne Maria Figdor gestaltete die Messe musikalisch.

Der Organisator des festlichen Patroziniums, Pfarrgemeinderat Hans Richard Neuhauser, konnte neben Schörgmayer und Seeanner auch die Pfarrer Richard Jindra und Robert Wajda, die Bürgermeister Christoph Artner (Herzogenburg) und Erwin Häusler (Sitzenberg-Reidling), Ortsvorsteher Martin Gramer, Alt-Landtagspräsidenten Hans Penz, den Ehrenpräsidenten des ÖKB NÖ, Franz Teszar, eine Abordnung des ÖKB Herzogenburg mit Obmann Hans Baumgartner sowie Banken-Vertreter begrüßen.

Corona: Feier musste fünf Mal verschoben werden

Neuhauser, der die Feier wegen Corona bereits fünf Mal (!) verschieben hatte müssen, zählte in seiner Dankesrede zahlreiche Verdienste von Pfarrer Schörgmayer, der von 1. September 1985 bis 31. August 2016 als Pfarrer in Weißenkirchen und Heiligenkreuz-Gutenbrunn und weiter dann noch bis 10. März 2021 in Heiligenkreuz-Gutenbrunn tätig gewesen war, auf:

Als „Baumeister“ errichtete er den Pfarrstützpunkt mit Pfarrkanzlei, Küche und WC-Anlage, gestaltete den Kirchenplatz neu, sanierte das Kirchendach mit Blitzschutz, ließ die Kuppelfresken und die Orgel renovieren und erneuerte die Glockentechnik. Neugestaltung des Innenhofes, Renovierung der Kirchenfassaden, die Trockenlegung der Böden und Wände des Kirchenraumes und die Erneuerung des Altarraumes mit neuer Tonanlage und fast ausschließliche Beleuchtung durch LED-Lampen wurden ebenso erledigt wie das Übermalen der Wände mit Kalkfarben, die Einrichtung der Winterkapelle mit Wandheizung für Wochentagsmessen in den Wintermonaten und die Anschaffung von 250 Sesseln für Konzerte, Königsgewänder für die Sternsingeraktion, Erntekrone, Adventkranzständer und Weihnachtskrippe.

Mit der Gestaltung der Pfarrgartenwiese im Jahr 2018 mit einer Fläche von 1.500 Quadratmetern mit Küchen- und WC-Anlage konnte für kleine Feiern oder Agapen bei Taufen, Erstkommunion, Firmungen, Hochzeiten oder Wallfahrten ein Gemeinschaftsplatz geschaffen werden.

Mesnerin Susanne Jilch dankte im Namen des Pfarrgemeinderates für 36 Jahre Tätigkeit in der Pfarre und die jahrelange Freundschaft. Sie überreichte eine Kerze und Jubiläumstorte. Ortsvorsteher Martin Gramer dankte für die Unterstützung der Feuerwehr Gutenbrunn, Ortschef Erwin Häusler verwies auf den Umstand, dass die voll besetzte Kirche den guten Umgang von Pfarrer Schörgmayer mit den Menschen zeige.

Schörgmayer dankte und äußerte eine Bitte

Herzogenburgs ÖKB-Obmann Hans Baumgartner überreichte im Namen des ÖKB-Landesverbandes NÖ das Abzeichen vom Heiligen Martin in Gold überreichen.

Bürgermeister Christoph Artner wiederum lobte die Aktivitäten von Pfarrer Schörgmayer, die ob des Potenzials der Kirche gemeinde- und bezirksübergreifend wirkten. Pfarrer Schögmayer verwies in seiner launigen Dankesrede auf die zahlreiche Unterstützung, die er bei seinen Vorhaben stets erhalten habe und dankte für tätige und vor allem finanzielle Mithilfe, ohne die die zahlreichen Projekte nicht umgesetzt werden könnten.

Besonderen Dank sprach Schörgmayer dem Obmann des Fördervereins, Alt-Landtagspräsidenten Hans Penz, aus, ohne dessen Unterstützung die umfassende Renovierung der Wallfahrtskirche nicht möglich gewesen wäre. Schließlich bat Schörgmayer den Pfarrgemeinderat, Wallfahrten wieder zu fördern: Vor Corona waren es jährlich etwa 30 Wallfahrtsgruppen, die nach Heiligenkreuz-Gutenbrunn kamen.

Im Anschluss an den Festgottesdienst luden Pfarre und Pfarrgemeinderat zur Agape auf der Pfarrwiese, in deren Verlauf eine „Konsistorialrat- Johannes-Pfarrgarten-Wiese“-Gedenktafel enthüllt wurde.

