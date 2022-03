Protest: ÖVP Perschling verliert drei Mandatare

In der Gemeinde Perschling haben drei Mandatare beschlossen, der ÖVP den Rücken zu kehren.

„Die hohe Politik hat das Gemeinwohl in den vergangenen Jahren immer mehr vergessen und vermehrt ihre eigenen Interessen in den Vordergrund gestellt.“Johann Pickl

Unter ihnen befindet sich geschäftsführender Gemeinderat Franz Erber: „Ich hadere schon seit Längerem mit dem eingeschlagenen Kurs der Bundes-ÖVP und dem Verhalten so mancher Spitzenpolitiker. Der Frust über die Politik auf Bundes- und Landesebene überwiegt mittlerweile und deshalb habe ich den Entschluss gefasst, aus der ÖVP auszutreten“, begründet Franz Erber seinen Schritt.

Auch Johann Pickl möchte die Vorgehensweise der Bundes-ÖVP nicht mehr unterstützen und hat beschlossen, aus der ÖVP auszutreten.

„Die hohe Politik hat das Gemeinwohl in den vergangenen Jahren immer mehr vergessen und vermehrt ihre eigenen Interessen in den Vordergrund gestellt“, betont er. „Erschwerend kommt für mich die Corona-Politik der Regierung hinzu, denn diese Politik führt eine Spaltung des Volkes herbei“, ergänzt Johann Pickl.

Weis bedauert Schritt der langjährigen Funktionäre

Stefan Ofner teilt die Meinung von Franz Erber und Johann Pickl. „Für mich ist die Vorgehensweise der Bundes-ÖVP nicht mehr tragbar.“ Kritik übt Stefan Ofner an den Vorgängen und dem Verhalten auf Bundesebene in Sachen Corona-Politik, welche auch seiner Ansicht nach einen Keil in die Bevölkerung treibe.

Alle drei ehemaligen ÖVP-Mitglieder betonen, dass ihre Entscheidung nichts mit der Gemeindepartei zu tun habe und dass sie die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Reinhard Breitner und Parteiobmann und Vizebürgermeister Daniel Weis sehr schätzen.

Gemeindeparteiobmann Daniel Weis bedauert den Schritt der drei Gemeinderatskollegen und langjährigen ÖVP-Funktionäre. „Ich hoffe auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit in und für die Gemeinde Perschling.“ Er bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und das Miteinander innerhalb der ÖVP Perschling bei ihnen recht herzlich.

Franz Erber und Johann Pickl werden weiterhin als parteilose Gemeinderäte aktiv sein. Stefan Ofner hat sein Gemeinderatsmandat zurückgelegt. Seine Nachfolgerin steht bereits fest: Marina Pegrin aus Gunnersdorf wird in den Gemeinderat einziehen.

