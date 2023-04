Gemeinde Nussdorf sagte Dank

Leopoldine Hönigsberger hat vor Kurzem den 60. Geburtstag gefeiert und geht nun in Pension. Zur Verabschiedung und Danksagung für viele Jahre im Gemeindedienst fanden sich mehrere Spitzenvertreter der Marktgemeinde Nussdorf und Arbeitskollegen im Heurigenlokal der Familie Marchsteiner ein. Bürgermeister Heinz Konrath begrüßte auch Vizebürgermeister Karl Egelseer, Amtsleiter Christian Kienberger sowie Bauhofleiter und geschäftsführenden Gemeinderat Helmut Scharl. „Seit September 1997 ist Leopoldine Hönigsberger in der Gemeindeverwaltung tätig. Mit Umsicht und Kompetenz hat sie federführend für die Buchhaltung der Gemeinde verantwortlich gezeichnet“, so der Ortschef.

